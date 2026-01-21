ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

メルセデスベンツ『Sクラス』、改良新型を1月29日世界初公開へ…CEO自ら革新技術を予告

メルセデスベンツ『Sクラス』改良新型のプロトタイプ
メルセデスベンツは1月21日、最上位セダン『Sクラス』の改良新型を1月29日にワールドプレミアすると発表した。

【画像】メルセデスベンツ『Sクラス』改良新型のプロトタイプ

メルセデスベンツのオラ・ケレニウスCEOが、YouTubeの短編映像で世界初公開に先駆けて新型車の詳細を紹介している。

改良新型Sクラスは、モデル史上最も包括的な改良のひとつとなる。約2700の部品が新規または更新され、全体の50%以上を刷新。イノベーション、快適性、安全性における地位を強化し、メルセデスベンツが掲げる不変の志を再確認するモデルとなっている。

ケレニウスCEOは映像の中で、改良新型Sクラスのいくつかの革新技術を紹介した。ボンネット上に直立したスターを配した、より大胆で自信に満ちたエクステリアデザイン、「メルセデスベンツ・オペレーティング・システム(MB.OS)」を搭載した次世代デジタルインテリジェンス、拡張されたマニュファクトゥーア・メイド・トゥ・メジャーのパーソナライゼーションオプションなどが特徴だ。

また、インテリジェント・ダンパー制御を備えた改良型エアマティック・エアサスペンションにより、南欧や米国で一般的な長くうねったスピードバンプでも、さらに優れた快適性を実現する、と説明した。

映像にはコンテンツクリエイターのジャスティン・ツェ氏が同行し、テニス界のレジェンド、ロジャー・フェデラー氏もサプライズ出演している。

《森脇稔》

