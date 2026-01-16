ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

メルセデスベンツの逆襲が始まる！ フル電動セダン『EQS』改良新型をスクープ

メルセデスベンツ EQS 改良新型のプロトタイプ
  • メルセデスベンツ EQS 改良新型のプロトタイプ
  • メルセデスベンツ EQS 改良新型のプロトタイプ
  • メルセデスベンツ EQS 改良新型のプロトタイプ
  • メルセデスベンツ EQS 改良新型のプロトタイプ
  • メルセデスベンツ EQS 改良新型のプロトタイプ
  • メルセデスベンツ EQS 改良新型のプロトタイプ
  • メルセデスベンツ EQS 改良新型のプロトタイプ
  • メルセデスベンツ EQS 改良新型のプロトタイプ

メルセデスベンツのフラッグシップ電気自動車セダン、『EQS』改良新型プロトタイプをスクープ班のカメラが初めて捉えた。外観だけにとどまらない大幅な変更が加えられ、2026年後半にデビューする予定だ。

【スクープ画像】メルセデスベンツ『EQS』改良新型

EQSは2021年夏から販売されているが、販売不振であり、EQSに代わってEQテクノロジーを搭載したフル電気自動車『Sクラス』の発売が期待されている。しかしメルセデスベンツは、どうやらEQSに2度目のフェイスリフトを実施するようなのだ。

スウェーデン北部で寒冷地テスト中を捉えたプロトタイプは、バンパー、グリル、ヘッドライトを含むフロント部分全体が変更されている。ライティングのグラフィックスにはスリーポインテッドスターが採用される。プロトタイプのテールライトに変更はないが、リアバンパーは変更され、左右のリアランプユニットを接続するLEDストリップ（帯）は廃止される可能性がある。

しかし、最大の変更点は車体の内部にある。噂によると、メルセデスベンツは2025年以降、EVモデルのEQSと『EQE』の電気系統を400ボルトから800ボルトにアップグレードし、200kWを超える充電容量を実現する。800ボルトシステム電圧への切り替えは、「EVA2」プラットフォームの大幅なアップグレードの一環であり、「EVA2M」と名称も変更される。

メルセデスベンツ EQS 改良新型のプロトタイプメルセデスベンツ EQS 改良新型のプロトタイプ

アップグレードの詳細は今後数か月で明らかになるが、充電時間は大幅に短縮されるだろう。さらに、化学組成から改良されたバッテリーセルと、「eATS 2.0」と呼ばれる自社開発の電動モーターが搭載されるという噂もある。また、1速ギアボックスが2速ギアボックスに変更される可能性もありそうだ。

これらの変更により効率と航続が大幅に向上するはず。具体的な数値を語るには時期尚早だが、現行EQS 450 PlusのWLTPモード航続は780kmとなっており、この数字がベースになる。

《APOLLO NEWS SERVICE》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

メルセデスベンツ EQS

メルセデスベンツ（Mercedes-Benz）

新型車スクープ

電気自動車 EV、PHEV、BEV

セダン

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES