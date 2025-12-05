ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

トヨタ GR GT、「勝ちたい人に選ばれる」レーシングカー『GR GT3』も開発中…2027年頃発売へ

トヨタ GR GT3 のプロトタイプ
トヨタ自動車は12月5日、新型スーパーカー『GR GT』をベースにしたレーシングカー、『GR GT3』のプロトタイプを公開した。FIA GT3規格のレーシングカーとして開発中で、2027年頃の発売を目指している。

GR GT3は、レースで勝ちたいと願うすべての顧客に向けて開発を進めている。GR GTをベースとしたFIA GT3規格のレーシングカーだ。低重心、軽量・高剛性、空力性能の追求という3つのキー要素は、GR GTから引き継がれている。

市販車をベースとするカスタマーモータースポーツのトップカテゴリーであるFIA GT3規格に沿って、勝ちたい人に選ばれる、誰が乗っても乗りやすいクルマを目指している。プロドライバーのみならずジェントルマンドライバーもステアリングを握るGT3カテゴリーのレーシングカーにおいても、GR GTと同様にドライバーファーストは重要な価値と考えている。

同時にGR GT3はクルマとしての戦闘力を高めるだけでなく、レースに参戦する顧客が心の底からモータースポーツを楽しめるように、最適なカスタマーサポート体制を整える用意も進めている。

TOYOTA GAZOO RacingのフラッグシップモデルとなるGR GTとGR GT3はともに、新技術のみならず、新しい開発、製造手法にも積極的にチャレンジしているのも特徴だ。TOYOTA GAZOO Racingが参戦するモータースポーツからの学びを生かした手法を複数採用している。

レーシングカーの開発では一般的になっているドライビングシミュレーターを使った研究開発もそのひとつの例だ。開発の初期からシミュレーターを導入することで、クルマの素性を開発の初期から効率よく磨き上げる一助になった。

シミュレーターによって各パーツを作り込むとともに、トヨタテクニカルセンター下山などのテストコースはもちろん、富士スピードウェイ、ドイツ・ニュルブルクリンクといった世界中のサーキットで実車での走り込みを行い、限界領域での走行性能や、耐久性能を確認している。

GR GTは公道でのテストも行っており、日常使いにおいても高揚感と扱いやすさ、安心感を提供できるようにつくり込んでいる。

GR GT3の主要諸元はプロトタイプの開発目標値・社内測定値として、ボディは全長4785mm、全幅2050mm、ホイールベース2725mm。パワートレーンはエンジン排気量3998cc、V型8気筒、過給機はツインターボ。走行装置は駆動方式がFR(後輪駆動方式)となっている。

GR GTとGR GT3は他のGR車と同様に「走る・壊す・直す」を繰り返して、あらゆるドライバーの期待を裏切らないクルマを目指している。もっといいクルマづくりへの取り組みをさらに加速させ、2027年頃の発売を目指して開発を進めている。

