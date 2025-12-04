ホーム 試乗記 国産車 記事

【スズキ ソリオバンディット 新型試乗】魅力は"実用前提のちょうどよさ"…11月の試乗記ベスト5

スズキ・ソリオ バンディット HYBRID MV
  スズキ・ソリオ バンディット HYBRID MV
  マツダ CX-5 XD Retro Sports Edition
  アウディ Q5 TDI クワトロ
  ボルボ EX30 Plus Single Motor
  三菱 デリカミニ 新型

11月に公開されたレスポンス試乗記について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位となったのは、スズキ『ソリオバンディット』の試乗記でした。


1位） 【スズキ ソリオバンディット 新型試乗】ソリオの魅力は“実用前提のちょうどよさ”にある…島崎七生人：268 Pt.

現行世代の『ソリオ』の登場は2020年11月。間もなく5年を迎えるが、2025年上期の軽自動車を除くスズキ車中、販売台数では『ジムニーシエラ』『フロンクス』『クロスビー』『スイフト』などを抑え、実はトップの座を守っていた。
スズキ・ソリオ バンディット HYBRID MVに試乗





2位） 【マツダ CX-5 最終試乗】トータルバランスの高さは、新型にも見劣りしない…島崎七生人：65 Pt.

マツダ『CX-5』は、先のJMS2025会場でも新型（の欧州仕様車）が公開済み。日本市場での展開は2026年中とのことだが、発売されれば、実に9年ぶりのフルモデルチェンジということになる。
マツダ CX-5 XD Retro Sports Editionに試乗





3位） 【アウディ Q5 新型試乗】マイルドハイブリッドの進化に驚く…中村孝仁：62 Pt.

アウディ『Q5』。現行モデルは3代目で、初代、2代目ともにライフスパンは9年間であった。実はアウディ、過去に「2033年までに最後のエンジン搭載車の生産を終了する」と公言していた。
新型アウディ Q5 TDI クワトロに試乗





4位） 【ボルボ EX30 新型試乗】まさに「A型のクルマ」、シンプルさにこだわったゆえの功罪…中村孝仁：58 Pt.

日本人の4割がA型の血液を持っているという。ほぼ半数に近い。次いでO型、B型、AB型と続くそうである。A型人間は一般的に（あくまでも一般的にだ）真面目で几帳面だとされる。ボルボの車両開発や設計には……
ボルボ EX30 Plus Single Motorに試乗





5位） 【三菱 デリカミニ 新型試乗】カヤバ製ダンパーの効果はてきめん、気になるエンジン音の理由は…中村孝仁：47 Pt.

海援隊の歌「思えば遠くに来たもんだ」ではないけれど、思えば軽は高くなった…である。新しい『デリカミニ』の価格は、一番高いものだと290万7300円。乗り出しは300万円を超える。
三菱 デリカミニ デリマルパッケージに試乗


《レスポンス編集部》

