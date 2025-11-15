ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「軽トラもここまで進化したか」スズキ『キャリイ』のデザインが大胆進化！「めっちゃスタイリッシュ」と話題に

スズキの軽トラック『キャリイ』および『スーパーキャリイ』が大胆に進化する！ 内外装デザインを一新した一部仕様変更モデルの先行情報を公開すると、SNSでは「めっちゃスタイリッシュ」「軽トラもドンドンスマートになってくな」など注目を集めている。

今回の仕様変更では、長年にわたり多くのユーザーに親しまれてきたキャリイシリーズの魅力をさらに高めるべく、フロントデザインとインテリアを大幅に刷新。より力強く現代的な印象を与える外観に加え、作業中の使い勝手を意識した室内空間の質感向上も図られている。

また、安全装備や快適装備も進化しており、先進安全機能の拡充や日常業務を支える利便性の強化によって、幅広いシーンで安心して使えるモデルへと進化した。

さらに11月22日からポートメッセなごや（名古屋市国際展示場）で開催される「Japan Mobility Show Nagoya 2025」では、スーパーキャリイをベースとした特別仕様車「Xリミテッド」が先行展示される予定だ。

この特別仕様車は、専用デカールの追加やフロントバンパー、フォグランプベゼルをブラック化するなど、よりスタイリッシュで存在感のある外観を実現したモデルとなる。価格や発売時期については、後日発表が予定されており、正式な続報が待たれる。

X（旧Twitter）では、「ヘットライトめっちゃスタイリッシュになっててめっちゃカッコいい」「軽トラもドンドンスマートになってくな」「キャリィ新型、わりとカッコいいなこれ」「あのデザインなら欲しいよねーと周囲も言ってた 俺も欲しい」など、話題となっている。

また、「車内はスイッチパネルとかデジタルメーターとかはいい」「助手席側にドリンクホルダー付いたのええなぁ」など、インテリアや使い勝手のアップデートについても注目を集めている。

このほか、「なぜ名古屋モビリティーショーで解禁だったんだろう」といったコメントも。先日閉幕した東京でのジャパンモビリティショーで見たかったというユーザーも少なくないようだ。

《宗像達哉》

