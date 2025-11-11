ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

日産が2種類の「MYROOM」出展へ、『キャラバン』には「SOTOASOBIパッケージ」装着…FIELDSTYLE EXPO 2025

日産自動車は、11月15日から16日にかけてAichi Sky Expoで開催される「FIELDSTYLE EXPO 2025」に、『キャラバンMYROOM』と『NV200バネットMYROOM』を出展すると発表した。

FIELDSTYLE EXPO 2025は、暮らし、遊び、乗り物に関する様々なアイテムが一堂に展示される、アジア最大級の暮らしと遊びの総合展示会。アウトドア関連の用品やサービスに加え、クルマや日常の暮らしに関わるものまで、より充実したライフスタイルを提案するブースが多数出展されるイベントだ。

キャラバンとNV200バネットは、ともにワークユースのみならず、キャンプや釣り、スキー、サーフィン、自転車などを楽しむ人を中心に、幅広い層の顧客に利用されている。今回日産は、自分のお気に入りの部屋ごと自然の中に持ち込んでリラックスできる、新たな車中泊のカタチを提案するキャラバンMYROOM、NV200バネットMYROOMに加え、「SOTOASOBIパッケージ」を装着した「キャラバンMYROOM」を出展する。

キャラバンMYROOMは、インテリアに木目をふんだんに使うことで「クルマの内装感」を徹底的に消し、シンプルでミニマルなデザイナーズホテルのような洗練された趣を実現している。2列目の2 in 1シートは目的地に到着後、簡単にアレンジしてソファーのように使うことができる。さらにベッドとテーブルを組み合わせることで、リビングルームモードやベッドルームモード、ダイニングルームモードと、車内を自在にアレンジすることが可能だ。また、12月15日発売の「キャラバンMYROOM」に設定されるMYROOM専用の表皮を使った「フロントシートカバー」も装着しており、車内全体が統一感のある装いとなっている。

NV200バネットMYROOMは、MYROOMのコンセプトはそのままに、1人でゆったり、2人でぴったりくつろげるナチュラルで洗練された空間を提供する。コンパクトなサイズで扱いやすくボディサイズでありながら「キャラバンMYROOM」と同様2 in 1シートを2列目に採用し、のんびりとくつろげる空間を実現した。また、乗り心地を向上する工夫により、移動中も快適に過ごすことができる。

SOTOASOBIパッケージ×キャラバンMYROOMでは、クルマを釣りやキャンプなどのアウトドアレジャーで遊びつくすための相棒として、またアウトドアギアの一つとして使いこなすという新しい価値観を顧客へ提案するSOTOASOBIパッケージを、キャラバンMYROOMにも装着した。自分の部屋のようにくつろぐことが可能な内装と、アウトドアでも映えるデザインを備えた一台となっている。

キャラバンMYROOMとNV200バネットMYROOMは全国の日産ディーラーで購入できる。メーカー保証やアフターサービスも充実している。

