ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

BMW初の「ノイエ・クラッセ」日本導入は2026年後半に、新型『iX3』アジア初公開…ジャパンモビリティショー2025

BMW iX3 50 xDrive（ジャパンモビリティショー2025）
  • BMW iX3 50 xDrive（ジャパンモビリティショー2025）
  • BMW iX3 50 xDrive（ジャパンモビリティショー2025）
  • BMW iX3 50 xDrive（ジャパンモビリティショー2025）
  • BMW iX3 50 xDrive（ジャパンモビリティショー2025）
  • BMW iX3 50 xDrive（ジャパンモビリティショー2025）
  • BMW iX3 50 xDrive（ジャパンモビリティショー2025）
  • BMW iX3 50 xDrive（ジャパンモビリティショー2025）
  • BMW iX3 50 xDrive（ジャパンモビリティショー2025）

BMWは、ジャパンモビリティショー2025において、新世代EV「ノイエ・クラッセ」の最初のモデル『iX3』新型をアジア初公開した。日本向けiX3の生産は2026年3月に開始予定。日本国内での販売はBMW正規ディーラーを通じ、現時点では2026年後半に開始される予定だ。

【画像】「ノイエ・クラッセ」を採用したBMW iX3 新型

iX3を皮切りに今後登場するすべてのBMWモデルは、採用する駆動システムの種類に関わらず、ノイエ・クラッセがもたらす革新の恩恵を受けることになる。

BMW iX3 50 xDrive（ジャパンモビリティショー2025）BMW iX3 50 xDrive（ジャパンモビリティショー2025）

新型iX3は、BMWブランドにとって全く新しいデザイン言語を打ち出し、達成された技術的進歩を忠実に伝える。革新的なディスプレイと操作コンセプト「BMWパノラミックiDrive」は、新開発の「BMWパノラミック・ビジョン」と「BMWオペレーティング・システムX」を統合し、ユーザー体験を再定義している。

BMWならではのドライバー・オリエンティッドを実現。4基の高性能コンピューター「スーパーブレイン」で構成されるゾーン別アーキテクチャーが、ソフトウェア定義車両の基盤を提供する。この高性能コンピューターの1つが「歓びの心臓部」になるという。

BMW iX3 50 xDrive（ジャパンモビリティショー2025）BMW iX3 50 xDrive（ジャパンモビリティショー2025）

完全自社開発のBMWダイナミック・パフォーマンス・コントロール・ソフトウェアにより、静止状態からダイナミックな限界領域まで、車両全体の走行特性を管理する。

第6世代（Gen6）BMW eDrive、円筒形セル・バッテリー、新開発電動モーターを搭載。400kWの充電により、10分で372km（231マイル）の航続距離を追加することが可能。双方向充電機能により、車両自体が移動式電源バンクへと変貌する、としている。

BMW iX3 50 xDrive（ジャパンモビリティショー2025）BMW iX3 50 xDrive（ジャパンモビリティショー2025）
《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

BMW iX3

BMW

ジャパンモビリティショー2025

ジャパンモビリティショー

SUV・クロスオーバー

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES