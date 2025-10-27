ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

日産『スカイライン』一部改良、現行型の集大成「400R Limited」も登場…ジャパンモビリティショー2025

日産自動車は10月27日、スポーツセダン『スカイライン』一部仕様を向上すると発表した。価格は544万2800円からとなる。

今回の一部仕様向上では、エクステリアカラーに特別な日産スポーツカーのみに許された「ワンガンブルー」を追加設定した。「ワンガンブルー」は特殊な顔料の使用により、太陽光と夜の照明下でまったく異なる表情を見せるブルーが特徴である。

また、エマージェンシーブレーキの検知対象を歩行者および自転車等にまで拡大し、安全性を向上させるとともに、各種最新の法規に適合した。なお、今回の仕様向上にともない、グレード体系と価格を改定する。

さらに、現行スカイラインの集大成として、スポーツ性能と快適性を高次元で両立した特別限定車「400R Limited」を400台限定で販売する。価格は693万5500円だ。11月13日から注文受付を開始し、12月18日より納車を開始する予定だ。

「400R Limited」では、400Rの性能をさらに引き出すために、19インチアルミホイールに装着するタイヤは専用銘柄のDUNLOP SP SPORT MAXX GT 600を採用した。フロントは+0.5J、リアは+1.0J幅広化するとともに、フロントサスペンションのバネ定数を4%、リヤスタビライザーのバネ定数を44%向上することで、ロールを抑えた気持ちの良いハンドリングを実現した。

ブレーキには耐フェード性が高いパッドを使用することで高温でも安定した制動性能を実現した。また、400台だけに与えられた特別アイテムとして、リヤスポイラー、ドアミラーカバーに特別カーボンパーツを装着し、トランク部分にはLimitedと一目でわかる専用バッジを与えた。

インテリアには限定モデルを所有する特別感を味わえる、400台のみに与えられたシリアルナンバープレートとともに、センターコンソールにもカーボンフィニッシャーを装着し、スカイラインファンへの感謝を込めた。

なお、「400R Limited」の受注は先着順で、台数到達次第終了となる。10月29日に開幕するジャパンモビリティショー2025にも展示される予定だ。

《森脇稔》

