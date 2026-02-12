スッパイマンとLIBERTY WALKが異色コラボ、R34『スカイライン』を昭和風にカスタム…大阪オートメッセ2026

上間菓子店は2月12日、世界的なカスタムカーブランド「LIBERTY WALK(リバティーウォーク)」との初のコラボレーションを実施すると発表した。

【画像全2枚】

今回のコラボでは、スッパイマン初のカスタムカー製作に加え、コラボTシャツ、ミニカー、定番商品「スッパイマン甘梅一番たねなし」の限定デザインパッケージなど、多様なコラボ商品を販売する。

プロジェクトの主役となるカスタムカーは、2月13日よりインテックス大阪で開催される「大阪オートメッセ2026」にて初公開される。その後は沖縄県の本社へ移送し、地域振興を目的とした常設展示を予定している。

今回のカスタムカー製作は、同社代表が以前からLIBERTY WALKのものづくりや世界観に共感していたことを背景にスタートした。さらに、創業60周年、スッパイマン誕生から45周年という節目の年を迎えるにあたり、これまで応援してくれたファンへの感謝と、ブランドの新たな挑戦を象徴する取り組みとして実現した。構想から完成まで約6カ月をかけて製作した。

今回スッパイマン仕様にカスタムした車両「LB-ER34 Super Silhouette SKYLINE」は、昭和の熱量ややんちゃさを、現代にアップデートするというLIBERTY WALKの思想を体現した一台だ。どこか懐かしく、思わず二度見してしまう強烈なビジュアルは、スッパイマンのブランドイメージとも重なり、本コラボの方向性を体現している。

本車両のベースは、日産『スカイライン』(ER34)。スッパイマンのメインカラーのイエローとエネルギッシュなレッドを大胆に使用し、ブランドの世界観を車体全体で表現した。さらに、1980年代初頭に全日本ツーリングカー選手権などで活躍したDR30型スカイライン(通称スーパーシルエット)へのオマージュとして、極端に張り出したボックス型オーバーフェンダーや大型リアウイング、低く突き出したチンスポイラーなどを採用。当時の過激なレーシングマシンのシルエットを、現代の技術と素材で再構築している。

このカスタムカーは、2026年2月13日から15日にインテックス大阪で開催される「大阪オートメッセ」にて初公開される。イベント終了後は、4月に沖縄の嘉手納基地で開催されるイベントに登場し、その後は本社にて常設展示を予定している。

販売のたびに即完するなど、熱狂的なファンが多いLIBERTY WALKの人気商品「ミニカー」においても、今回コラボレーションが実現した。ミニカーは今回新たに誕生したスッパイマンLBカスタムカーのミニチュア版で、通常Ver.とPREMIUM SPECIAL Ver.の2種類を販売する。PREMIUM SPECIAL Ver.は、ホイールがゴールドの特別仕様だ。

また、このミニカーは「SPECIAL BOX Mini Car」で販売され、パッケージにはスッパイマンの人気商品「スッパイマン大粒じゅーしーはちみつ梅」が登場。表には、スッパイマンLBカスタムカーと「スッパイマン」が描かれており、カスタムカーのかっこよさが目を惹くデザインとなっている。「PREMIUM SPECIAL BOX Mini Car」は大阪オートメッセ会場にて2月14日のみの販売となる。

箱の中にはミニカーと「スッパイマン大粒じゅーしーはちみつ梅」が一緒に入っており、「スッパイマン大粒じゅーしーはちみつ梅」をかき分けると、箱の底からミニカーが登場するという、宝探しのような遊び心のある仕様になっている。

アパレル商品も大人気のLIBERTY WALK。今回のコラボでは、「LIBERTY WALK×スッパイマン」のコラボアパレルも登場する。デザインは2種類を展開。

バックプリントの「改造」デザインは、大阪オートメッセ会場およびLIBERTY WALK直営店にて先行販売する。「沖縄」デザインは、スッパイマンショップ(国際店・美浜店)にて先行・数量限定で販売する。いずれのデザインも、その後は上間商店での販売を予定している。カラーはホワイト・ブラックの2色展開だ。