ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

スッパイマンとLIBERTY WALKが異色コラボ、R34『スカイライン』を昭和風にカスタム…大阪オートメッセ2026

スッパイマン誕生45周年を記念しLIBERTY WALKと公式カスタムカー製作。ベースはR34スカイライン
  • スッパイマン誕生45周年を記念しLIBERTY WALKと公式カスタムカー製作。ベースはR34スカイライン
  • スッパイマン誕生45周年を記念しLIBERTY WALKと公式カスタムカー製作。ベースはR34スカイライン

上間菓子店は2月12日、世界的なカスタムカーブランド「LIBERTY WALK(リバティーウォーク)」との初のコラボレーションを実施すると発表した。

【画像全2枚】

今回のコラボでは、スッパイマン初のカスタムカー製作に加え、コラボTシャツ、ミニカー、定番商品「スッパイマン甘梅一番たねなし」の限定デザインパッケージなど、多様なコラボ商品を販売する。

プロジェクトの主役となるカスタムカーは、2月13日よりインテックス大阪で開催される「大阪オートメッセ2026」にて初公開される。その後は沖縄県の本社へ移送し、地域振興を目的とした常設展示を予定している。

今回のカスタムカー製作は、同社代表が以前からLIBERTY WALKのものづくりや世界観に共感していたことを背景にスタートした。さらに、創業60周年、スッパイマン誕生から45周年という節目の年を迎えるにあたり、これまで応援してくれたファンへの感謝と、ブランドの新たな挑戦を象徴する取り組みとして実現した。構想から完成まで約6カ月をかけて製作した。

今回スッパイマン仕様にカスタムした車両「LB-ER34 Super Silhouette SKYLINE」は、昭和の熱量ややんちゃさを、現代にアップデートするというLIBERTY WALKの思想を体現した一台だ。どこか懐かしく、思わず二度見してしまう強烈なビジュアルは、スッパイマンのブランドイメージとも重なり、本コラボの方向性を体現している。

本車両のベースは、日産『スカイライン』(ER34)。スッパイマンのメインカラーのイエローとエネルギッシュなレッドを大胆に使用し、ブランドの世界観を車体全体で表現した。さらに、1980年代初頭に全日本ツーリングカー選手権などで活躍したDR30型スカイライン(通称スーパーシルエット)へのオマージュとして、極端に張り出したボックス型オーバーフェンダーや大型リアウイング、低く突き出したチンスポイラーなどを採用。当時の過激なレーシングマシンのシルエットを、現代の技術と素材で再構築している。

このカスタムカーは、2026年2月13日から15日にインテックス大阪で開催される「大阪オートメッセ」にて初公開される。イベント終了後は、4月に沖縄の嘉手納基地で開催されるイベントに登場し、その後は本社にて常設展示を予定している。

販売のたびに即完するなど、熱狂的なファンが多いLIBERTY WALKの人気商品「ミニカー」においても、今回コラボレーションが実現した。ミニカーは今回新たに誕生したスッパイマンLBカスタムカーのミニチュア版で、通常Ver.とPREMIUM SPECIAL Ver.の2種類を販売する。PREMIUM SPECIAL Ver.は、ホイールがゴールドの特別仕様だ。

また、このミニカーは「SPECIAL BOX Mini Car」で販売され、パッケージにはスッパイマンの人気商品「スッパイマン大粒じゅーしーはちみつ梅」が登場。表には、スッパイマンLBカスタムカーと「スッパイマン」が描かれており、カスタムカーのかっこよさが目を惹くデザインとなっている。「PREMIUM SPECIAL BOX Mini Car」は大阪オートメッセ会場にて2月14日のみの販売となる。

箱の中にはミニカーと「スッパイマン大粒じゅーしーはちみつ梅」が一緒に入っており、「スッパイマン大粒じゅーしーはちみつ梅」をかき分けると、箱の底からミニカーが登場するという、宝探しのような遊び心のある仕様になっている。

アパレル商品も大人気のLIBERTY WALK。今回のコラボでは、「LIBERTY WALK×スッパイマン」のコラボアパレルも登場する。デザインは2種類を展開。

バックプリントの「改造」デザインは、大阪オートメッセ会場およびLIBERTY WALK直営店にて先行販売する。「沖縄」デザインは、スッパイマンショップ(国際店・美浜店)にて先行・数量限定で販売する。いずれのデザインも、その後は上間商店での販売を予定している。カラーはホワイト・ブラックの2色展開だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日産 スカイライン

大阪オートメッセ

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES