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『Forza Horizon 6』新イベントのリワードカーに「1997 Nissan Skyline GT-R V-Spec」など登場

『Forza Horizon 6』に秋到来！新イベントのリワードカーには「1997 Nissan Skyline GT-R V-Spec」など登場
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Playground Gamesは、『Forza Horizon 6』の「フェスティバル プレイリスト」のシリーズ1「日本へようこそ」で秋シーズンを迎え、リワードカーやイベントを更新したことを発表しました。

【画像全5枚】

秋シーズン報酬の車種が更新！

「フェスティバル プレイリスト」は、ゲーム内のチャレンジを通じてポイントを獲得し、期間限定の報酬車両をアンロックできるイベントです。

そのシリーズ1「日本へようこそ」は5月21日より開催中で、6月18日まで1週間ごとに春夏秋冬が切り替わるシーズン制となっており、現地時間5月28日から秋シーズンを迎えています。

この秋シーズンではリワードカーが更新され、15ポイントで「1997 Nissan Skyline GT-R V-Spec」、30ポイントで「1991 Honda CR-X SiR」が獲得可能に。また、シリーズ通じての累計報酬となる「2008 Mazda Furai」「2010 Nissan 370Z」も引き続き入手できます。

さらに、イベントも更新されており、3つのシーズンチャンピオンシップに挑戦すると報酬として「1993 Schuppan 962CR」「2016 Abarth 695 Biposto」「2021 Aston Martin DBX」も用意されているため、ぜひチャレンジしてみてください。

カーパスでは第2弾の車種が登場！

毎週1台ずつ、計30台の追加車種が入手できるDLC「Forza Horizon 6 カーパス」では、第1弾の「1990 Nissan #12 Skyline GT-R (BNR32 Gr. A) JTC」」に続いて、第2弾として「2024 Koenigsegg Gemera」が登場しました。

なお、記事執筆時点で公開されている今後登場予定の車種は以下の通りで、来週は「1972 Datsun 240Z Carbon」を配信予定です。

Forza Horizon 6』は、PC（Steam/Microsoft Store）/Xbox Series X|S向けに発売中。Microsoft StoreではGame Passにも対応しており、2026年後半にはPS5版もリリース予定です。

なお、DLC「Forza Horizon 6 カーパス」もMicrosoft StoreおよびSteamにて配信中で、価格は4,200円となっています。カーパスはデラックス以上の上位エディションでも入手可能です。


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《松本鹿介》

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