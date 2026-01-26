「R34 スカイラインGT-R」を3D再現！ ブルーに輝くキーチェーン、大阪オートメッセで販売へ

フェイスは、日産『スカイラインGT-R』（BNR34）を3Dで再現したメタルキーチェーンを、2月13日から15日まで開催される「大阪オートメッセ2026」で販売すると発表した。

【画像】日産スカイライン GT-R（BNR34）キーリング

5000個限定生産で、シリアルナンバー刻印入りのプレートが付属する。ダイキャスト製でクロームメッキ仕上げとなっており、ミニカーのような高い完成度を実現している。

鮮やかなブルーで仕上げられた車体は、小さいながらも細部まで再現されており、様々な角度から車体を確認できる。3つのチャームで構成され、GT-Rロゴチャーム、ナスカン、V-spec II Nurプレートが含まれる。

日産スカイライン GT-R（BNR34）キーリング

キーチェーンとして使用すると、各パーツが触れ合い金属音が鳴り響き、鈴のような存在感を発揮する。専用ギフトボックス入りで、スカイラインファンはもちろん、車好きへの贈り物にもオススメだ。

同製品は日産自動車オフィシャルライセンス取得商品で、遊び心がありながらも世代を問わず楽しめる高級感のある仕上がりとなっている。

大阪オートメッセでの販売は、インテックス大阪1号館のCAMSHOP.JPブースにて行われる。大阪オートメッセは1997年より開催されているモーターショーで、例年20万人以上の来場者を誇る関西最大級のビッグイベントだ。