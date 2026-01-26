ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

「R34 スカイラインGT-R」を3D再現！ ブルーに輝くキーチェーン、大阪オートメッセで販売へ

日産スカイライン GT-R（BNR34）キーリング
  • 日産スカイライン GT-R（BNR34）キーリング
  • 日産スカイライン GT-R（BNR34）キーリング
  • 日産スカイライン GT-R（BNR34）キーリング
  • 日産スカイライン GT-R（BNR34）キーリング
  • 日産スカイライン GT-R（BNR34）キーリング
  • 日産スカイライン GT-R（BNR34）キーリング
  • 日産スカイライン GT-R（BNR34）キーリング
  • 日産スカイライン GT-R（BNR34）キーリング

フェイスは、日産『スカイラインGT-R』（BNR34）を3Dで再現したメタルキーチェーンを、2月13日から15日まで開催される「大阪オートメッセ2026」で販売すると発表した。

【画像】日産スカイライン GT-R（BNR34）キーリング

5000個限定生産で、シリアルナンバー刻印入りのプレートが付属する。ダイキャスト製でクロームメッキ仕上げとなっており、ミニカーのような高い完成度を実現している。

鮮やかなブルーで仕上げられた車体は、小さいながらも細部まで再現されており、様々な角度から車体を確認できる。3つのチャームで構成され、GT-Rロゴチャーム、ナスカン、V-spec II Nurプレートが含まれる。

日産スカイライン GT-R（BNR34）キーリング日産スカイライン GT-R（BNR34）キーリング

キーチェーンとして使用すると、各パーツが触れ合い金属音が鳴り響き、鈴のような存在感を発揮する。専用ギフトボックス入りで、スカイラインファンはもちろん、車好きへの贈り物にもオススメだ。

同製品は日産自動車オフィシャルライセンス取得商品で、遊び心がありながらも世代を問わず楽しめる高級感のある仕上がりとなっている。

大阪オートメッセでの販売は、インテックス大阪1号館のCAMSHOP.JPブースにて行われる。大阪オートメッセは1997年より開催されているモーターショーで、例年20万人以上の来場者を誇る関西最大級のビッグイベントだ。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日産 スカイライン

大阪オートメッセ

インテックス大阪

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES