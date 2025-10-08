ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

Z32を想起させるデザインを現行『フェアレディZ』に設定…9月に盛り上がった口コミ記事ベスト5

9月1～30日に公開された口コミ記事の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位はZ32ファン感涙、レトロ感あふれる日産『フェアレディZ』の話題でした。


1位） 「TWIN TURBOのロゴ懐かしい！」Z32ファン感涙、レトロ感あふれる新型『フェアレディZ』が話題に：177 Pt.

日産自動車の米国部門は9月10日、2026年モデルの『Z』（日本名：『フェアレディZ』）に、4代目の『300ZX』（Z32）を彷彿とさせる新グレード「ヘリテージエディション」を設定すると発表した。SNS上では「なかなか面白そうなエディション」「こ、これ！これだよ！」など話題になっている。
国際Zカーコンベンション「ZCON」で初公開





2位） 「ミニプリウスになったな」トヨタ『アクア』改良モデルの「ハンマーヘッド」採用にSNSも注目：91 Pt.

トヨタは、コンパクトハイブリッド車『アクア』を一部改良し、9月1日に発売した。『プリウス』などと共通する「ハンマーヘッドデザイン」を採用し、外観デザインを一新したことで、SNSでは「ミニプリウスになったな」など話題となっている。
「先進・上質」なイメージをより一層高めた





3位） 「本気の電動二輪が出てきた」ホンダ初のフルサイズEVバイク『WN7』発表にSNS沸く：84 Pt.

ホンダの欧州部門が9月16日、同社初となるフルサイズの電動バイク『WN7』を正式発表した。このニュースにSNSでは、「本気の電動二輪が出てきた」「車の充電器使えるのはいいね」などのコメントが寄せられ話題となっている。
「EV FUN Concept」として披露されたプロトタイプの市販版





4位） 「めっちゃカッコよくない？」無限仕様の新型『プレリュード』が話題に、SNSではホイールにも「たまらない」の声：75 Pt.

M-TEC（無限）は9月4日、新型ホンダ『プレリュード』に対応する各種カスタムパーツを発表した。SNS上では「エアロ付きめっちゃカッコよくない？」「ホイール、カッコよすぎるこれだけ欲しい」など話題になっている。
パーツ装着車のイメージ





5位） 「かつての『サニー』が随分と立派に…」日産の新型セダンが話題に！ 進化したVモーションにも注目：73 Pt.

日産自動車は9月24日、4ドアセダン『セントラ』の新型を米国で発表した。2025年内に米国市場で販売を開始する予定となる。新型に対してSNS上では「セダン出してくれることに感謝」、「このVモーショングリルはカッコいいね」と話題になっている。
明るさを大幅に向上させつつ、シャープで洗練された印象をもたらす


《宗像達哉》

