ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「かつての『サニー』が随分と立派に…」日産の新型セダンが話題に！進化したVモーションにも注目

日産 セントラ 新型
  • 日産 セントラ 新型
  • 日産 セントラ 新型
  • 日産 セントラ 新型
  • 日産 セントラ 新型
  • 日産 セントラ 新型
  • 日産 セントラ 新型
  • 日産 セントラ 新型
  • 日産 セントラ 新型

日産自動車は9月24日、4ドアセダン『セントラ』の新型を米国で発表した。2025年内に米国市場で販売を開始する予定となる。新型に対してSNS上では「セダン出してくれることに感謝」、「このVモーショングリルはカッコいいね」と話題になっている。

【画像】日産『セントラ』の新型（2026年モデル）

新型「セントラ」のエクステリアデザインは、フロント部分のVモーショングリルに変更がなされ、薄型LEDプロジェクターヘッドライトを採用した。これにより、明るさを大幅に向上させつつ、シャープで洗練された印象をもたらす。

パワートレインは、最高出力149hp、最大トルク146lb-ftの2リッター直列4気筒エンジンを搭載し、エクストロニックCVTのチューニングを改善したことで、より自然で滑らかな加速を実現している。

ボディ剛性では、従来型比6%向上させたほか、大型ダイナミックダンパーを採用し、路面からの振動を効果的に低減させることにより優れた静粛性と乗り心地を両立させている。

また、トランク、リアフェンダー、ミラーの形状に工夫を加えたほか、フラットアンダーボディによる空気抵抗の低減により、走行安定性と燃費の向上を実現している。

インテリアのインストルメントパネルには、クラストップの12.3インチのデュアルディスプレイに加えて、タッチセンサー式のエアコンスイッチパネルを搭載している。また、64色のアンビエントライトを採用した。

インストルメントパネルには、ワイヤレスApple CarPlay、およびAndroid Autoに対応したクラストップの12.3インチのデュアルディスプレイに加えて、タッチ式のエアコンスイッチパネルにより、モダンで洗練された空間を演出している。

シートには高い耐久性を持ちながらナッパレザーのような触感を持つ合成皮革素材「TailorFit」を採用するなど、クラスを超えた快適装備を備えている。

ラゲッジスペースは、低い開口高と広い開口部により、ゴルフバックやベビーカーなどの大きな荷物の出し入れがしやすく、スーツケースも複数収納可能な荷室容量を備えている。

安全装備、アシスト機能では「インテリジェントBSI（後側方衝突防止支援システム）」、プロパイロット（高速道路などの長距離運転の負担を軽減）をはじめとした各種装備を搭載。全方位運転支援システム「セーフティシールド360」は全グレードに標準搭載だ。

X（旧Twitter）では「セダン出してくれることに感謝」「かっこええやん。良い」と話題になっている。デザイン面では、現代の日産の象徴的なVモーショングリルの進化についての言及が多く「これはカッコイイ」という声も上がっている。

また「日本にも出して欲しい」という期待も大きいが、「これだけセダン不況だと出すのは難しそう」といった見方が多いようだ。

「セントラ」はかつて日産『サニー』の北米版として登場したモデルでもあり、その最新の姿に、「セントラ＝サニー！ 随分と立派に…」「だいぶ高級路線にシフトしたね」「サニトラは想像できないな笑」という声も上がっている。

《大矢根洋》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日産自動車

日産 サニー

セダン

口コミ記事

トピック

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES