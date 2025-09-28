ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

アウディ『A3』シリーズ、安全装備拡充で新価格に…415万円から

アウディジャパンは9月25日、『A3』シリーズ全モデルで価格改定を実施したと発表した。

今回の改定は仕様変更に加え、原材料費・輸送費等の高騰に対応するもの。主なアップデートとして、『A3スポーツバック』/『A3セダン』全モデル共通でフロントクロストラフィックアシストとスワーブアシスト/ターンアシストを標準装備化した。

『RS3』と『S3』を除くモデルには、スマートフォンインターフェースも追加された。『RS3スポーツバック』と『S3スポーツバック』/『S3セダン』には、パークアシスタントプラスとサラウンドビューカメラが標準装備となる。さらにRS3スポーツバックには、バーチャルコックピットプラスRSデザインも追加された。

価格改定の詳細を見ると、A3 Sportback 30 TFSI advancedは399万円から415万円へ16万円の値上げ。A3 Sportback 30 TFSI S lineは427万円から443万円へ16万円アップとなる。

高性能モデルでは値上げ幅が拡大し、S3 Sportbackは756万円から779万円へ23万円、RS3 Sportbackは906万円から933万円へ27万円の値上げとなる。

セダンモデルも同様の傾向で、A3 Sedan 30 TFSI advancedは418万円から434万円へ16万円、A3 Sedan 30 TFSI S lineは446万円から462万円へ16万円の値上げ。S3 Sedanは771万円から798万円へ27万円、RS3 Sedanは925万円から952万円へ27万円アップする。

なお、S3セダンのみ発売日が10月下旬頃となり、その他のモデルは9月25日から新価格で販売開始されている。

