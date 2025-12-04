ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

アウディの5気筒エンジン、2026年に誕生50周年…最新の『RS 3』が伝統を継承

アウディの最新5気筒エンジン
  • アウディの最新5気筒エンジン
  • アウディRS3スポーツバック
  • アウディRS3スポーツバック
  • アウディRS3スポーツバック
  • アウディRS3スポーツバック
  • アウディRS3スポーツバック

アウディは12月3日、2026年に5気筒エンジンの誕生から50周年を迎えると発表した。

【画像】アウディRS3スポーツバック

このエンジンは1976年に登場した第2世代アウディ『100』（C2）で初めて搭載された。排気量2144cc、出力136PSを発揮し、その後ターボチャージャーや4バルブ技術、排ガス浄化の進化を遂げてきた。

1978年には2リッター自然吸気の5気筒ディーゼルを導入し、翌1979年に初の5気筒ターボガソリンエンジンをアウディ『200』の5Tに搭載。1980年発売の初代アウディ『クワトロ』ではターボやインタークーラー、常時四輪駆動を組み合わせ、最高出力200PSを達成。1983年登場の『スポーツクワトロ』は306PSを発揮し、グループBラリーモデル基盤となった。

レースでも1987年のパイクスピークなど多くの実績を残す一方、1989年には先駆的な直噴ターボディーゼルも発表。1994年には『RS2アバント』を発売し、5気筒エンジンは1990年代半ばにV6に取って代わられたが、2009年に『TT RS』で復活した。以降『RS 3』や『RS Q3』にも搭載されている。

RS 3用の最新の2.5 TFSIは2480ccで294kW（400PS）、最大トルク500Nm（2250～5600rpm）を発生。0-100km/h加速は3.8秒、最高速は250km/h（オプションで280km/h、RSダイナミックパッケージなら290km/h）を記録する。エンジンはハンガリー・ジールのボック工場で手組みされる。

独特の1-2-4-5-3点火順序が生み出す独特の排気音はドライビングの魅力を高め、5気筒伝統の象徴として根強い人気を誇っている。アウディの5気筒エンジンはモータースポーツと市販車の両面でブランドの技術進化を支えてきた重要な存在、としている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

アウディ A3、S3、RS3

アウディ（Audi）

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES