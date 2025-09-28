「めちゃイイの出して来た」日産の新型『ルークス』が話題に！167.2万円からの価格にも注目

日産自動車は9月19日、軽自動車の新型『ルークス』を正式発表した。発売は今秋を予定しており、価格は167万2000円からとなる。SNSでは「軽BOXでめちゃイイの出して来たな」「コスパが高い」といったコメントが寄せられ、注目を集めている。

【画像】日産の軽スーパーハイトワゴン『ルークス』の内外装

新型ルークスは「Roomy×Max」をデザインコンセプトとし、軽規格の中で最大限の大きさを表現するデザインを採用。「かどまる四角」をデザインモチーフとして、ヘッドライトやリアコンビネーションランプ、ドアハンドル、ホイールなどに取り入れた。

インテリアは「Breeze（そよかぜ）」をデザインコンセプトとし、リビングルームのような心地よい風と光を車内へ取り込み、乗る人全員がリラックスできる居心地よい空間を目指した。インパネには軽自動車初となる12.3インチの大型統合型インターフェースディスプレイを採用し、クラスを超えた先進性と上質感を演出する。

ボディカラーには、日本の伝統的な建築様式である「唐破風（からはふ）」にインスピレーションを受けた新たな2トーンカラーを設定。フードを含むベルトライン下から塗り分けられた、日産初となるユニークなカラーコーディネーションのデザインだ。

快適な移動空間を実現するために、エンジンは燃費と静粛性を改善。さらに、防音効果のある遮音シートや高機能吸音材をドアやタイヤ周りに採用し、車外からの騒音を気にすることなく会話が楽しめる空間を実現した。

安全面では、「インテリジェント アラウンドビューモニター」に軽自動車初の「インビジブルフードビュー」、日産の軽自動車として初搭載となる「3Dビュー」、「フロントワイドビュー」の3つの新しい表示機能を搭載した。

また、従来型でも好評の「プロパイロット」に加え、新たに交差点の歩行者や対向・交差車両を検知し、衝突回避を支援する機能が加わった「インテリジェント エマージェンシーブレーキ」、車線変更時の斜め後方の車両との接触回避をアシストする軽自動車初となる「インテリジェント BSI（後側方衝突防止支援システム）」などを搭載し、軽自動車として最高レベルの機能を実現している。

そんな新型ルークスに対してX（旧Twitter）では、「軽BOXでめちゃイイの出して来たな」「コスパが高い」とクラスを超えたパッケージ内容に高評価の声が集まっている。

他にも「カラー豊富でデザインも可愛い、グレード次第では200（万円）以下で買える…いいなぁ！！」「かどまる四角のデザイン、とってもかわいかった！」といったデザインや性能面を評価するコメントが見られた。

また「どれだけ予約入るかな？ 楽しみだ～」「良すぎて買い換えようか考え中」と実際の購入を検討しているといった声も多い。