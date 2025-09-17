ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

日野、国内初の燃料電池大型トラック『プロフィア Z FCV』10月発売…『MIRAI』のFCスタック2基搭載

日野 プロフィア Z FCV
  • 日野 プロフィア Z FCV

日野自動車は、10月24日に国内初となる燃料電池大型トラックの量産モデル『プロフィア Z FCV』を発売すると発表した。

カーボンニュートラルと水素社会の実現に向け、環境性能と実用性を両立した画期的な商用車として注目される。

同車両は日野の大型トラック『プロフィア』をベースに、トヨタ自動車と共同開発された。トヨタの燃料電池車『MIRAI』に採用されているFCスタックを大型商用車向けに改良し、2基搭載している。

実用性の面では、水素充填時間15～30分で航続距離650kmを確保。幹線輸送に求められる十分な走行性能を実現した。車両総重量は25tで、荷台スペースと積載量の最大化を図った専用設計となっている。

日野は2023年から実証実験を実施。アサヒグループジャパン、西濃運輸、トヨタ自動車、NEXT Logistics Japan、ヤマト運輸の5社と協力し、実際の物流業務で使用しながら40万kmを超える走行実績を積み重ねてきた。

販売はフルメンテナンスリースでの提供となり、当面は経済産業省が指定する「燃料電池商用車の導入促進に関する重点地域」を中心に展開する。対象地域は東北（福島県）、関東（東京都・神奈川県）、中部（愛知県）、近畿（兵庫県）、九州（福岡県）の5地域。

車両は茨城県古河市の古河工場で、ディーゼル車と同じラインで混流生産される。国内貨物車全体のCO2排出量の約6割を占める大型トラックの環境性能向上により、持続可能な社会の実現を目指す。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日野自動車

燃料電池 FC

水素

トラック

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES