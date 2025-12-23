ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

日産の販売店初、「NISSAN ENERGY SHARE」を2026年1月から運用へ…栃木日産佐野店

栃木日産佐野店
  • 栃木日産佐野店

日産自動車と栃木日産自動車販売は、栃木日産佐野店において2026年1月より電気自動車(EV)を活用したエネルギーマネジメントサービス「NISSAN ENERGY SHARE(ニッサンエナジーシェア)」の運用を開始すると発表した。自動車の販売店への導入としては初めての事例となる。

「NISSAN ENERGY SHARE」は、EVを「走る蓄電池」として活用し、充放電を賢く制御することで、電力ピークの抑制や電気料金の最適化を実現する法人向けエネルギーマネジメントサービスだ。

主な機能として、スマート充電による電力ピークシフト、放電マネジメントによるピークカット、再生可能エネルギーとの連携、災害時の電力供給などがある。建物の電力消費状況とEVのバッテリー残量を把握し、最適な充電タイミングを自律的に制御する。電力需要が高まる時間帯にEVから建物へ給電し、電力ピークを低減して電気料金を削減する。

栃木日産佐野店では、太陽光発電パネル(約40kW)に加え、V2H(Vehicle to Home)機器3台と普通充電器5台を導入し、試乗車を含む社有車のEV8台を同時に制御することで、店舗全体のエネルギーを最適にマネジメントする。太陽光発電と組み合わせ、昼間にEVへ充電、夜間に給電することで、RE100達成に貢献する。停電時にはEVから店舗への給電が可能で、BCP対策を強化する。

今回の導入は、2025年9月に栃木県と日産グループが締結した「電気自動車を活用したカーボンニュートラル実現に関する連携協定」に基づく取り組みだ。本協定では、各施設で再生可能エネルギーとEVを組み合わせて使用することや、EVの普及と利活用を促進することが掲げられている。栃木日産は、これらの取り組みを通じて、地域における脱炭素経営のロールモデルとなることを目指している。

日産は、サステナビリティを事業の中核に据え、よりクリーンで安全、インクルーシブな世界を目指し、商品や技術、サービスを提供している。EVの開発、販売にとどまらず、世界初のV2H市場投入や、実質再生可能エネルギー100%の「日産でんき」の提供など、EVに使用する電力のCO2排出量削減にも取り組み、クルマのライフサイクル全体で環境負荷低減を進めてきた。今後も、移動と社会の可能性を広げるさまざまな取り組みや実証を通じて、カーボンニュートラルの実現と未来のまちづくりに貢献していく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日産自動車

電気自動車 EV、PHEV、BEV

カーボンニュートラル

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES