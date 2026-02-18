ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

日産、小型ミニバン『グラバイト』をインド発表…約96万円から

日産自動車は2月17日、新型コンパクトミニバン『グラバイト』をインドで発表した。

グラバイトは、インドの顧客ニーズに応える重要なモデルとして、56万5000ルピー（約96万円）という競争力のあるベース価格で導入される。チェンナイで生産され、日産のインド事業の新章を始める役割を担う。

車名の「グラバイト」は「重力（Gravity）」から着想を得たもので、重力が物体を安定させ、自然と引き寄せる力を持つように、バランスの取れた佇まいと安心感のある安定性、そして人を惹きつける存在感を表現している。

日産のグローバルデザインランゲージと調和した、力強く自信に満ちた独自のアイデンティティを確立している。伸びやかなプロポーション、力強いボディライン、張り出したホイールアーチ、そして十分な最低地上高により、さまざまな走行環境に対応する堂々とした佇まいを実現した。

フロントおよびリアに配されたシグネチャーのCシェイプは、グラバイトのビジュアルアイデンティティの中核を成し、プレミアムかつ現代的な印象とともに、高いブランド認知性を生み出す。

主な特長として、シグネチャーLEDヘッドランプ（デイタイムランニングライト内蔵）、クリスタルのような透明感と立体感を備えたLEDテールランプ、LEDフォグランプ、専用のピアノブラック2Dグリル、実用性を高めるルーフレール、そして乗降性と使い勝手を考慮した大開口ドアを採用している。

日常の通勤から長距離移動まで、さまざまなシーンに柔軟に対応する、広々とした室内空間と先進的なモジュール性を備えている。2名から7名まで対応可能なシートレイアウトに加え、着脱可能な3列目シートにより、最大625リットルの荷室容量を確保することができる。

3列すべてで十分なヘッドルームを確保した室内設計に加え、専用エアベントを備えた熱帯地域対応エアコンディショニングシステムにより、すべての乗員に快適な移動空間を提供する。さらに、車内各所に配置されている工夫された収納スペースが、日常の利便性と実用性を高めている。

ワイヤレスAndroid AutoおよびApple CarPlayに対応した20.3cmの大型インフォテインメントディスプレイをはじめ、夜間など周囲が暗い場所で車から降りるときに、周囲を照らす「フレンドリーライティング作動」が可能なLEDヘッドランプ、クルマに近づくと自動でロックを解除する「接近時アンロック機能」、降車後にクルマから離れると自動でロックをする「降車時オートロック機能」、スマートフォンのワイヤレス充電、前後パーキングセンサーなど、利便性と安心感を高める先進技術を搭載している。

安全性能はグラバイトの重要な価値の一つであり、6つのエアバッグをはじめ、ビークルダイナミクスコントロール（VDC）、トラクションコントロールシステム、ヒルスタートアシスト、ブレーキアシスト、EBD（電子制御制動力配分システム）付きABS（アンチロックブレーキシステム）など、30項目以上の安全装備を標準設定し、優れた操縦安定性と乗員保護性能を実現している。

パワートレインには、高効率で洗練されたガソリンエンジンを採用し、市街地から高速道路まで、滑らかな走行性能と扱いやすさ、優れた燃費性能を提供する。トランスミッションはマニュアル、およびオートマチックを設定し、信頼性や上質さを損なうことなく、多様なニーズに対応する。

この1.0リットル 直列3気筒エンジンは最高出力が72PS（53kW）/6250rpm、最大トルクが96Nm/3400-3600rpm。トランスミッションは5速マニュアルまたは5速EZシフト（AMT）を組み合わせる。

日産は、グラバイトの発売を記念して、期間限定の「ローンチエディション」を設定する。快適性、先進技術、スタイリングの一部を強化し、オーナーシップ体験をさらに高める特別仕様となっている。

グラバイトは『マグナイト』がインドから複数の海外市場へ輸出され成功を収めてきた実績を基盤として、インドにおける最重要かつ高成長が見込まれる市場に投入される。これにより、持続的成長に向けた確かな事業基盤を確立していく。

《森脇稔》

