ホーム 試乗記 輸入車 記事

【ジープ レネゲード eハイブリッド 新型試乗】レネゲード、ここにいよいよ極まれり…島崎七生人

ジープ・レネゲード Altitude e-Hybrid
  • ジープ・レネゲード Altitude e-Hybrid
  • ジープ・レネゲード Altitude e-Hybrid
  • ジープ・レネゲード Altitude e-Hybrid
  • ジープ・レネゲード Altitude e-Hybrid
  • ジープ・レネゲード Altitude e-Hybrid
  • ジープ・レネゲード Altitude e-Hybrid
  • ジープ・レネゲード Altitude e-Hybrid
  • ジープ・レネゲード Altitude e-Hybrid

今年（2025年）6月、ジープ初のマイルドハイブリッドモデルとして登場したのが、この『レネゲード e-Hybrid』。グレードは「アルティチュード」の1タイプで、この機に新色のソーラーイエローを加えた5色展開になった。

【画像】ジープ レネゲード Altitude e-Hybrid

確かイエローはこれまでにも呼び名の違う色で何度か設定があった。

◆人気のデザインはそのままにアップデート

レネゲードが最初に日本市場にお目見えしたのは2015年7月。その後2020年11月にPHEVの「4×e」を登場させるなどしたが、思えば登場から10年が経つ息の長いモデルでもある。が、評判のよさの証左として、外観の基本デザインは初期型からほぼ変わらない。

試乗車の仕様では7スロットグリルの縁取りが艶アリのブラックになっているほか、ドアミラー、ドアハンドルが樹脂色のブラックに。それと、試乗中たまたま街中の信号待ちで従来型の後ろについて「あれ!?」と気づいたのだが、従来はあったテールゲートのハンドルが試乗車ではなくされ、現在は直接操作する場合のロック解除のボタンが、その下のバンパーとの隙間から指を入れた場所にある電磁スイッチ式になっている。スッキリとしたルックスになったことは確か。

試乗車は光の加減でキレイなブルーが際立って見えるスレートブルー。標準のアルミホイールは、非ブラック系のシルバー塗装でデザインもシンプルな、今どき涙が出るほど洗車がしやすい（！）デザインのそれが装着される。

◆“道具としての心配り”が感じられる室内空間

一方インテリアも基本的には大きく様変わりしていないものの、第5世代Uconnect 5の操作に使うタッチパネルモニターが新たに10.1インチに。ステアリングホイールも新形状だ。それとWillys MBジープのフロントデザインをモチーフにしたワンポイントが変わらず随所にちりばめられているのも（フロントガラスの黒セラ部分や、フロアマットの“踵置き”にまで！）、ジープらしい楽しげな心意気が味わえるあしらいだ。10.25インチマルチビューディスプレイの採用も現行型らしい。

室内空間は箱形形状から想像できるように、コンパクトなクルマながら、昔ながらのクロカンSUV的なゆったりとしたスペースというべきか。とくに後席は固定式のシートバックが僅かに寝ているも、アップライトな着座姿勢ながら頭上空間はさらにコブシ2個半あり（筆者の計測値）、ドア開口がスクエア形状のため、乗降性も非常にいい。

ラゲッジスペースも幅950mm、奥行き770mm、トノカバーまでの高さは最大で570mm（いずれも筆者実測値）と使いやすいスペースになっており、高さの位置決めが変えられる床板は、グッと押し込んで所定の位置に収めた状態でガタつかないよう、上下段とも奥の“受け”の部分にゴムのブッシュが仕込んであるところなどに、道具としての心配りがある。

◆10年選手でも見劣りしない走り

そして走りも想像以上に好印象だった。年期の入ったメイクであり、モデル、クラスは違うが後発の『アベンジャー』の出来の良さから、さぞ見劣りするのでは……の予想に反し、しっかりと最新モデルとして通用する仕上がりになっていると思う。

とくに乗り味は17インチタイヤによりジープ車らしいアタリの柔らかな心地いいものだし、ボディもしっかりしているため、決してクルマそのものの古さは感じない。ホッコリとした乗り心地は我が家のシュンも高評価（！）だったようだ。

その上で1.5リットルの4気筒ターボ（117kW／240Nm）と48Vモーター（15kW／55Nm）内蔵7速デュアルクラッチトランスミッションが組み合わせられたパワートレインが、十二分な性能と洗練されたマナーを発揮してくれる点は魅力にさえ感じるほど。気難しさのないパワーフィールと、相変わらずの扱いやすさは4×eの時以上にピンときた次第。

レネゲード、ここにいよいよ極まれり、だ。

■5つ星評価
パッケージング：★★★★★
インテリア/居住性：★★★★★
パワーソース：★★★★★
フットワーク：★★★★★
オススメ度：★★★★★

島崎七生人｜AJAJ会員/モータージャーナリスト
1958年・東京生まれ。大学卒業後、編集制作会社に9年余勤務。雑誌・単行本の編集/執筆/撮影を経験後、1991年よりフリーランスとして活動を開始。以来自動車専門誌ほか、ウェブなどで執筆活動を展開、現在に至る。便宜上ジャーナリストを名乗るも、一般ユーザーの視点でクルマと接し、レポートするスタンスをとっている。

《島崎七生人》
島崎七生人

島崎七生人

島崎七生人｜AJAJ会員/モータージャーナリスト 1958年・東京生まれ。大学卒業後、編集制作会社に9年余勤務。雑誌・単行本の編集/執筆/撮影を経験後、1991年よりフリーランスとして活動を開始。以来自動車専門誌ほか、ウェブなどで執筆活動を展開、現在に至る。便宜上ジャーナリストを名乗るも、一般ユーザーの視点でクルマと接し、レポートするスタンスをとっている。

+　続きを読む

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ジープ レネゲード

ジープ（Jeep）

レスポンス試乗記

SUV・クロスオーバー

ハイブリッドカー HV、HEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES