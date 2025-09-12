ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ホンダアクセス、『N-ONE e:』純正アクセサリー発売…内外装をスタイリッシュに

ホンダ N-ONE e: 用純正アクセサリー
  • ホンダ N-ONE e: 用純正アクセサリー
  • ホンダ N-ONE e: 用純正アクセサリー
  • ホンダ N-ONE e: 用純正アクセサリー
  • ホンダ N-ONE e: 用純正アクセサリー
  • ホンダ N-ONE e: 用純正アクセサリー
  • ホンダ N-ONE e: 用純正アクセサリー
  • ホンダ N-ONE e: 用純正アクセサリー
  • ホンダ N-ONE e: 用純正アクセサリー

ホンダアクセスは9月12日、新型軽乗用EVホンダ『N-ONE e:』用の純正アクセサリーを全国のHonda Carsで発売した。

【画像】ホンダ N-ONE e: 用純正アクセサリー

N-ONE e:用純正アクセサリーは、EVの暮らしをさらに快適で便利にする充電・給電アイテムと、自分らしさを演出するエクステリアアイテム、居心地の良い車内空間に仕上げるインテリアアイテムを設定する。

「充電インジケーター」は、給電時・充電時・ドアロック操作時に車外からバッテリー残量を一目で確認でき、充電コネクターが正しく接続されているかの確認にも役立つ。屋外での充電時にホコリや雨から充電ポートを保護する「ポートリッドカバー」も設定した。

インテリアアイテムでは、小物入れ付きの「アームレストコンソール」や、車内で最大45W急速充電が可能な「USB PDチャージャー」のほか、LED照明アイテムとして「インテリアイルミパッケージ」を設定。自分らしい居心地の良い室内空間を作り上げることができる。

エクステリアアイテムでは、ガソリンモデルの『N-ONE』と同様に、充実したエクステリアコーディネートを提案。3つのスタイリングコーディネートから好みで選べる。

「Premium Style（プレミアムスタイル）」は、スタイリングのアクセントとなる加飾によって上質感のあるディテールをプラスし、所有する歓びを一層高める。「Sporty Style（スポーティースタイル）」は「ブラックエンブレム」やブラックタイプの各種デカールに「テールゲートスポイラー」を組み合わせ、スポーティーなテイストをプラスするコーディネートだ。

最も手軽なコーディネートである「Casual Style（カジュアルスタイル）」は「デカール ピンストライプ」と、「アルミホイールMG-022」の組み合わせで、軽やかなスタイリングを演出している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ホンダアクセス

ホンダ N-ONE

ホンダ（本田技研工業）

軽自動車

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES