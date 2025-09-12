ホンダアクセス、『N-ONE e:』純正アクセサリー発売…内外装をスタイリッシュに

ホンダアクセスは9月12日、新型軽乗用EVホンダ『N-ONE e:』用の純正アクセサリーを全国のHonda Carsで発売した。

【画像】ホンダ N-ONE e: 用純正アクセサリー

N-ONE e:用純正アクセサリーは、EVの暮らしをさらに快適で便利にする充電・給電アイテムと、自分らしさを演出するエクステリアアイテム、居心地の良い車内空間に仕上げるインテリアアイテムを設定する。

「充電インジケーター」は、給電時・充電時・ドアロック操作時に車外からバッテリー残量を一目で確認でき、充電コネクターが正しく接続されているかの確認にも役立つ。屋外での充電時にホコリや雨から充電ポートを保護する「ポートリッドカバー」も設定した。

インテリアアイテムでは、小物入れ付きの「アームレストコンソール」や、車内で最大45W急速充電が可能な「USB PDチャージャー」のほか、LED照明アイテムとして「インテリアイルミパッケージ」を設定。自分らしい居心地の良い室内空間を作り上げることができる。

エクステリアアイテムでは、ガソリンモデルの『N-ONE』と同様に、充実したエクステリアコーディネートを提案。3つのスタイリングコーディネートから好みで選べる。

「Premium Style（プレミアムスタイル）」は、スタイリングのアクセントとなる加飾によって上質感のあるディテールをプラスし、所有する歓びを一層高める。「Sporty Style（スポーティースタイル）」は「ブラックエンブレム」やブラックタイプの各種デカールに「テールゲートスポイラー」を組み合わせ、スポーティーなテイストをプラスするコーディネートだ。

最も手軽なコーディネートである「Casual Style（カジュアルスタイル）」は「デカール ピンストライプ」と、「アルミホイールMG-022」の組み合わせで、軽やかなスタイリングを演出している。