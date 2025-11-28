ポルシェスタジオ銀座、EV・エンジン車・ハイブリッド車の乗り比べ試乗を開始

ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

EBIグループが運営するポルシェ正規ディーラー、ポルシェスタジオ銀座は、EV・エンジン車・ハイブリッドの3タイプを乗り比べできる特別試乗体験企画を開始した。

現在の自動車マーケット最大のテーマである「エンジン車とEV、そしてハイブリッド、結局どれを選ぶべきなのか」という問いの答えを見つけるための企画となっている。

試乗可能車両は、EVが『マカンエレクトリック』と『タイカン』、エンジン車が『マカン』と『パナメーラ』、ハイブリッドが『カイエンEハイブリッド』。詳細グレードは試乗申し込み後にスタッフと相談できる。

ポルシェプロが同乗しながら、「エンジン車は排気音が大きすぎるのではないか」「EVは充電が大変なのではないか」「走行フィールが物足りないのではないか」といった疑問を丁寧に解説する。

その場で乗り換えながら比較することで、1台のみを試乗するだけでは気付かない様々な違いやフィーリングを体感できる。今後の車選びの大きな参考になるという。

EVの充電ステーションは都市のあらゆる場所に設置され、その数は急速に増えている。ただしガソリンスタンドほど目立たず、数種の規格があるため、ネガティブに思われている人が多いのも事実だ。

この試乗プランを体験した後からは、「充電ってこんな簡単なことだったんだ」「自宅のこんな近くで充電ができるんだ」というようなポジティブな印象に変わるという。

ポルシェのフィロソフィーの中に共存する、伝統的な内燃機関と最新の電動モーターの相反する世界観を楽しめる企画となっている。

EBIグループは日本最大のポルシェ正規ディーラーグループで、ポルシェスタジオ銀座をはじめ全国8拠点を運営している。

《森脇稔》

