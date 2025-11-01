ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

土屋圭市氏や中嶋悟監督も登場！「Modulo 無限 THANKS DAY 2025」11月30日、モビリティリゾートもてぎで開催

Modulo開発アドバイザー 土屋圭市氏
  • シビックタイプR（FL5）無限 Group.A
  • Modulo Nakajima Racing 中嶋悟監督
  • Modulo Nakajima Racing 伊沢拓也選手（左）／大草りき選手（右）
  • 「Modulo 無限 THANKS DAY 2025」11月30日にモビリティリゾートもてぎで開催

ホンダ車の純正アクセサリーを開発・販売するホンダアクセスが、11月30日にモビリティリゾートもてぎ（栃木県）でM-TEC（無限）と合同のファンイベント「Modulo 無限 THANKS DAY 2025」を開催する。

今年2月に初開催し好評を博した「Modulo THANKS DAY」を、今回は無限と合同で実施。ホンダ車のカスタマイズの楽しさを伝える無料のファンイベントとして開催される。

イベントでは、ModuloおよびModulo Xシリーズ、無限のカスタマイズ車両の展示を行う。開発アドバイザーの土屋圭市氏やホンダアクセス、無限の開発メンバーによるトークショー、デモカーでの同乗走行なども予定している。

また、ModuloやModulo Xシリーズ、無限のオーナー向けには専用のオーナーズミーティングも開催。専用ミーティングゾーンでオーナー同士や開発メンバーとの交流を楽しめる。

スーパーGTのGT500クラスに参戦するModulo Nakajima Racingからは、中嶋悟監督伊沢拓也選手大草りき選手に加え、エンジニアやメカニックも参加。チームピット訪問やGTマシンコックピット乗り込み体験など、チームメンバーをより身近に感じられるコンテンツを用意する。

開催時間は午前9時から午後4時まで。入場は無料だが、モビリティリゾートもてぎへの入場料と駐車料金は別途必要となる。オーナーズミーティングは事前申し込み制で、定員に達し次第募集が終了となる。

