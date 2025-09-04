ホーム モーターサイクル 新型車 記事

免許不要の特定小型原付「Future smart」発売…モーターサイクル記事ランキング　8月

特定小型原動機付自転車「Future smart」
  • 特定小型原動機付自転車「Future smart」
  • 「ミニGSX-R」こと『CNチャレンジ ミニ』を開発したスズキの神谷洋三さん
  • スズキ GSX-R1000R（鈴鹿8耐2025）
  • EVEREST XING CITY
  • カワサキ Ninja ZX-25RR（ライムグリーン）

2025年8月に掲載されたモーターサイクルに関する記事について、アクセス数を元に、独自ポイントで集計したランキングです。1位となったのは免許不要の特定小型原付「Future smart」発売について。今注目されているモーターサイクル記事をチェックしましょう。


1位） エアレスタイヤ搭載でペダルもなし、免許不要の特定小型原付「Future smart」発売：160 Pt.

Futureは、特定小型原動機付自転車「Future smart」を発売した。「エアレス」「ペダルレス」「ライセンスレス」の3つの「レス」を特徴とし、次世代の快適な移動体験を提供する。
3つの「レス」が特徴





2位） ファン必見！『ミニGSX-R』は1000台注文あれば販売される!?「鈴鹿8耐」最注目の“スズキの隠し球”：112 Pt.

「鈴鹿8耐2025」（2025 FIM世界耐久選手権コカ・コーラ鈴鹿8時間耐久ロードレース第46回大会）に突然現れた『ミニGSX-R』の正体は、スズキが開発中の電動モペッド『e-PO（イーポ）』だ！
小さいながらも本格的！





3位） 待望の新型スズキ『GSX-R1000R』が予告なしの初公開！「3色3様」往年のレーシングカラーで日本市場復活へ：107 Pt.

8月3日に決勝を迎えた「鈴鹿8耐2025」（2025 FIM世界耐久選手権コカ・コーラ鈴鹿8時間耐久ロードレース第46回大会）。灼熱の鈴鹿サーキットでは文字通りのアツいレースが繰り広げられているが、各メーカーによる「新型車合戦」も白熱している。
スポーツバイクの王者としての性能を進化





4位） 新型電動モビリティ、「EVEREST XING CITY」先行予約開始…一部ヨドバシカメラで試乗も：62 Pt.

Acalieは5日、特定小型原動機付自転車の「EVEREST XING CITY」と電動アシスト自転車「CITY Plus」の2機種の先行予約販売を、全国の提携店舗で開始した。
幅広いライフスタイルに対応可能な仕様





5位） カワサキ『Ninja ZX-25RR』を日本初導入、価格は105万2700円　スタンダード版「25R」は廃止：60 Pt.

カワサキモータースジャパンは、249cc並列4気筒エンジンを搭載するスーパースポーツモデル『Ninja ZX-25R SE』のカラー・グラフィックを変更し、エンジン特性などを変更して10月1日に発売すると発表した。
特別な装備を備えた『Ninja ZX-25RR』を日本市場へ初めて導入

《レスポンス編集部》

