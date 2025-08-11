エアレスタイヤ搭載でペダルもなし、免許不要の特定小型原付「Future smart」発売

Futureは、特定小型原動機付自転車「Future smart」を発売した。「エアレス」「ペダルレス」「ライセンスレス」の3つの「レス」を特徴とし、次世代の快適な移動体験を提供する。

「Future smart」は免許不要のライセンスレスで16歳以上から乗車可能。ペダルレス設計により、手元のアクセル操作のみで走行でき、従来の自転車のようにペダルをこぐ必要がない。

特定小型原動機付自転車「Future smart」

軽量なアルミボディを採用し、スカート着用の女性やシニアも乗り降りしやすい形状となっている。また、パンクの心配がない20インチのエアレスタイヤを装備し、段差や悪路でも安定した走行が可能だ。

48V500Wの高出力モーターと48V20Ahの大容量着脱式バッテリーを搭載し、最大約80kmの航続距離を実現。通勤や通学、買い物、観光など日常の移動を快適にサポートする。

特定小型原動機付自転車「Future smart」

ペダルレス設計により信号待ちや坂道発進もストレスフリーで、20度の上り坂も登る登坂力を持つ。

カラーバリエーションはホワイト、ブラック、ライトグリーンの3色。販売は公式オンラインストアおよび一部取扱店舗で行う。

価格は29万7000円。