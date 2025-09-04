ホーム モータースポーツ／エンタメ モータースポーツ 記事

竹岡圭氏の「圭ラリープロジェクト」、三菱自動車・トーヨータイヤとのタッグで「ARKラリー北海道2025」参戦へ

7月「2025 ARKラリーカムイ」参戦時の竹岡圭氏と“モモトン”こと三菱『トライトン』
  • 7月「2025 ARKラリーカムイ」参戦時の竹岡圭氏と“モモトン”こと三菱『トライトン』
  • 「圭ラリープロジェクト2025」のトライトン
  • 「圭ラリープロジェクト2025」のトライトン
  • 「圭ラリープロジェクト2025」のトライトン
  • 「圭ラリープロジェクト2025」のトライトン
  • 7月「2025 ARKラリーカムイ」参戦時の竹岡圭氏と“モモトン”こと三菱『トライトン』
  • 7月「2025 ARKラリーカムイ」参戦時の竹岡圭氏と“モモトン”こと三菱『トライトン』

自動車ジャーナリストの竹岡圭氏が主宰する「圭ラリープロジェクト2025」が、三菱自動車とトーヨータイヤの協力を得て、9月4日から7日に開催される「ARKラリー北海道2025」のXC-2クラスに参戦する。

【画像】「圭ラリープロジェクト2025」のトライトン

チーム名は「圭ラリープロジェクト with 三菱自動車・TOYO TIRES」で、マシンには三菱『トライトン』を使用する。ドライバー兼チームコーディネーターは竹岡圭氏、チーム監督兼チーフメカニックは神田誠氏が務める。コ・ドライバーには山田政樹氏、メカニックには小山尚二氏と青沼亙氏が参加する。

竹岡氏によると、ラリーカムイのDAY2でマシンの調子に異変を感じ、5分程度走行するとパワーダウンする症状が発生していた。この問題を解決するため、8月15日から17日にかけてエビスサーキットでテストを実施。さらに8月24日には三菱自動車岡崎のテストコースで検証を行った。気温38度の中、三菱自動車のエンジニアが休日にも関わらず協力し、症状の確認と対策を講じた。

今回のプロジェクトで竹岡圭氏は、ラリーアートフラッグやペーパークラフト、缶バッジ2種類、缶バッジ型ミラー、クリアファイル、不織布バッグ、ステッカーなどのノベルティグッズを制作。新たに防災ボトルと折りたたみ椅子も追加された。

マシンには冷却効果を狙ってシュノーケルを取り付けるなど、オーストラリア三菱の純正パーツを使用した改良も施されている。竹岡氏は「眠れなくなるほど大きな夢を私たちと一緒にみてください」とファンに向けてメッセージを送っている。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

TOYO TIRES

三菱自動車

三菱 トライトン

アフターマーケット

ピックアップトラック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES