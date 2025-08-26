ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「エクステリア好きすぎる」ボルボの個性派ニューモデル『EX30クロスカントリー』日本発売にSNS注目！

ボルボ EX30 クロスカントリー
ボルボ・カー・ジャパンは8月21日、コンパクトEV『EX30』のクロスオーバーモデル『EX30 クロスカントリー』を日本で発売すると発表した。ボルボのニューモデル発売にSNSで注目が集まっている。

伝統の「クロスカントリー」シリーズらしく、車高やサスペンションを専用設計とし、力強い走りと個性あるデザインが特徴となっている。ブラックを基調にした外装は、専用フロントシールドやCピラーの“Cross country”ロゴ、19インチマットブラックホイールなどにより、よりタフでアクティブな印象を与える。特にフロントには、スウェーデン最高峰ケブネカイセ山の座標が描かれるなど、遊び心も加えられている。

ボディサイズは全長4235mm×全幅1850mm×全高1565mmで、標準のEX30よりわずかに大きく、最低地上高は195mmとされている。これは日本の駐車環境を考慮したサイズとなっている。内装はリサイクル素材やバイオ素材を活かした「Pine」仕様を採用し、北欧らしいナチュラルで落ち着いた空間に仕上がっている。

パワートレインは「ウルトラ ツインモーター パフォーマンス」のみで、前後にモーターを搭載する四輪駆動。0-100km加速は3.7秒とスポーツカー並みの性能を誇る。航続距離は最大500kmを確保しつつ、専用サスペンションやステアリング制御の最適化により、快適な乗り心地と高い走行安定性を実現している。

X（旧Twitter）上では「これはちょっと気になるな」「価格がこなれてきた頃に買うのもありなんだよな」と興味を示すユーザーが多く見られた。

また、「エクステリア好きすぎる」「エクステリアは個人的には最高」と、そのデザインについて高評価な意見が見られた。一方で「全部がタブレットに収まってるので使いやすいかって言われると…」とインテリアの使用感に対しては不安の声も。

EX30クロスカントリーはデザイン、走行性能、サステナビリティのすべてにおいて、ボルボの哲学を体現した1台となる。価格は649万円。

《三国 洸大郎》

