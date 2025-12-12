ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ボルボ『EX90』、米国で双方向充電に対応…家庭用電源として活用可能に

ボルボ EX90
  • ボルボ EX90
  • ボルボ EX90
  • ボルボ EX90
  • ボルボ EX90

ボルボカーズは、電動SUVボルボ『EX90』の米国のオーナーがdcbel社のAra Home Energy Stationを通じて双方向充電を利用できるようになったと発表した。

【画像全4枚】

これにより、車両を必要な時に多目的なエネルギー源として活用できる。

EX90は同社のフラッグシップとなる完全電動SUVで、双方向充電を活用するために必要なハードウェアとソフトウェアを搭載した初のボルボ車となる。完全電動SUVから柔軟なエネルギーハブへと変化し、家庭に電力を送り返すことが可能だ。また、停電時にEX90を使って家庭に電力を供給する機会も提供する。これはボルボカーズの電動化への取り組みにおける重要な一歩となる。

双方向充電により、電気自動車はピーク時に接続されている間、電力網への負担を軽減し、家庭への電力供給を賢く管理することで貢献できる可能性がある。

dcbel社によると、Ara Home Energy Stationはスマートホームエネルギーをシンプルにし、単一のデバイスでエネルギー供給をコントロールできるという。家庭とEVの間でエネルギーを双方向に流すことを可能にし、家庭への電力供給、車両の充電、そして車両から家庭への電力供給機能を通じて停電を防ぐことができる。屋内外の設置に完全対応しており、Araシステムは2台のEVを同時にACとDCの両方で充電でき、内蔵AIですべての家庭用エネルギー源をインテリジェントに管理する。

Ara Home Energy Stationの購入に興味がある顧客は、dcbel社から直接システムを予約できるようになった。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ボルボ EX90

ボルボカーズ（Volvo Cars）

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES