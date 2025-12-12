ボルボ『EX90』、米国で双方向充電に対応…家庭用電源として活用可能に

ボルボカーズは、電動SUVボルボ『EX90』の米国のオーナーがdcbel社のAra Home Energy Stationを通じて双方向充電を利用できるようになったと発表した。

【画像全4枚】

これにより、車両を必要な時に多目的なエネルギー源として活用できる。

EX90は同社のフラッグシップとなる完全電動SUVで、双方向充電を活用するために必要なハードウェアとソフトウェアを搭載した初のボルボ車となる。完全電動SUVから柔軟なエネルギーハブへと変化し、家庭に電力を送り返すことが可能だ。また、停電時にEX90を使って家庭に電力を供給する機会も提供する。これはボルボカーズの電動化への取り組みにおける重要な一歩となる。

双方向充電により、電気自動車はピーク時に接続されている間、電力網への負担を軽減し、家庭への電力供給を賢く管理することで貢献できる可能性がある。

dcbel社によると、Ara Home Energy Stationはスマートホームエネルギーをシンプルにし、単一のデバイスでエネルギー供給をコントロールできるという。家庭とEVの間でエネルギーを双方向に流すことを可能にし、家庭への電力供給、車両の充電、そして車両から家庭への電力供給機能を通じて停電を防ぐことができる。屋内外の設置に完全対応しており、Araシステムは2台のEVを同時にACとDCの両方で充電でき、内蔵AIですべての家庭用エネルギー源をインテリジェントに管理する。

Ara Home Energy Stationの購入に興味がある顧客は、dcbel社から直接システムを予約できるようになった。