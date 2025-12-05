ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

ボルボの最上位電動SUV『EX90』、安全テストで最高評価の5つ星…ユーロNCAP

ボルボ EX90
ボルボカーズは、最上位電動SUVのボルボ『EX90』が、欧州の独立安全評価機関ユーロNCAPの最新テストで最高評価となる5つ星を獲得したと発表した。2025年に実施されたテストの中でも最高水準の性能を示したという。

【画像】ボルボ EX90

ユーロNCAPは欧州における主要な独立系自動車安全評価プログラムで、消費者が車の安全性能について十分な情報を得た上で判断できるよう支援している。最大7人乗りのファミリーSUVのEX90は、特に成人保護と子供保護の両カテゴリで高得点を記録した。

ボルボカーズは5万件以上の実際の事故データから8万人以上が関わった事例を分析し、人々を保護する方法について深い知見を構築してきた。この知識は仮想テストと実車テストと組み合わせることで、同社の安全技術革新の開発を支えている。また、公式の安全テスト要件を超える社内基準「ボルボ・セーフティ・スタンダード」の基盤にもなっている。

EX90はスマート、コネクテッド、電動として生まれた車だ。保護的かつ予防的な安全技術とソフトウェアが搭載され、コアコンピューティングによって駆動し、先進センサーから情報を得ている。これにより車はリアルタイムデータを処理し、学習し、適応することができる。無線アップデートにより、ボルボは継続的に機能を改善・拡張できる。

EX90は各モデルに搭載される独自の安全システム群「セーフ・スペース・テクノロジー」を採用している。これは車内外の人々を保護するために連携して機能するよう設計されている。先進センサー、カメラ、レーダーを使用して、車は周囲の状況を把握し、潜在的なリスクを予測して軽減する支援を行う。

衝突が発生した場合、EX90専用にチューニングされた最先端の拘束技術と構造設計が、ドライバーと乗員を保護するよう設計されている。EX90の際立った安全機能の一つが、『ES90』にも搭載されているドライバー状態検知システムだ。このシステムは2024年のTIME誌「ベスト・インベンション」に選ばれ、リアルタイムセンシング技術を使ってドライバーの状態を検知し、必要に応じてサポートを提供する。例えば、ドライバーが疲労していたり、注意散漫だったり、運転能力が十分でない可能性がある場合などだ。

EX90には車内全体の乗員検知機能も搭載されており、危険な状況で大切な人を車内に残してしまうことを防ぐ。先進レーダーは赤ちゃんの呼吸のような微細な動きも検知でき、必要に応じて警告する。

《森脇稔》

