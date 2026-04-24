ボルボの新世代電動SUV『EX60』、スウェーデンで生産開始…受注好調で増産へ

ボルボカーズは4月22日、新型EVでSUVのボルボ『EX60』の生産を開始したと発表した。欧州市場向けの納車は初夏より始まる予定だ。

【画像】ボルボ EX60

ボルボ『EX60』をスウェーデンで生産開始

EX60はミッドサイズSUVのEVで、スウェーデン・イェーテボリ近郊にあるトースランダ工場で生産される。同社はすでに3月、高い需要を受けて2026年の生産台数を増加させることを発表していた。

EX60はスウェーデンで設計・開発・生産された初のEVであり、ボルボカーズがスウェーデンをプレミアムEVの開発・製造拠点とするという長期的な方針を体現するモデルだ。将来的な販売目標を踏まえると、金額ベースでスウェーデン最大級の輸出製品の一つになると見込まれており、イェーテボリおよびスウェーデン西部地域の経済活性化にも貢献するとしている。

ボルボカーズのホーカン・サムエルソンCEOは「EX60の最初の顧客向け車両の生産を開始するという、ボルボカーズにとって、そしてスウェーデンにとっても重要な節目だ。このゲームチェンジャーが今後数年間にわたり、収益性の高い成長の原動力となるよう取り組んでいく」と述べた。

2026年の生産台数増加の決定は、スウェーデンやドイツといった主要市場での高い初期需要に加え、欧州のほぼすべての主要市場での受注が社内予測を大きく上回ったことによるものだ。今年後半には米国およびアジア市場での受注開始も予定されており、これを受けてボルボカーズはさらなる生産拡大を決定した。トースランダ工場はこの夏、稼働期間を1週間延長する予定で、同工場にとって初の試みとなる。

ボルボ EX60

2026年1月に発表されたEX60は、最大810kmのクラス最高水準の航続距離を実現し、10%から80%までをわずか16分で充電可能だ。価格はボルボカーズのベストセラーである『XC60プラグインハイブリッド』と同水準に設定されている。

トースランダ工場はEX60および次世代電動車の生産に向けて大規模な改修が行われており、約100億スウェーデンクローナの投資の一環として、メガキャスティング設備、新たなバッテリー組立工場、全面改修された塗装工場および最終組立ラインが導入された。

ボルボカーズは1927年創業の自動車ブランドで、100カ国以上で販売されている。ナスダック・ストックホルム証券取引所に「VOLCAR B」のティッカーで上場。2025年の世界販売台数は71万台を超え、電動化モデルの比率は46%だった。