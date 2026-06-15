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フタバ産業、開発中のピラー部品やPHEV向け技術展示へ…人とくるまのテクノロジー展 2026 NAGOYA

フタバ産業ブースイメージ
  • フタバ産業ブースイメージ
  • フロントピラー（開発中）
  • モジュラーマフラー(開発中）
  • 統合排気システム(開発中）
  • バッテリー側面冷却器（開発中）

フタバ産業は、5月27日から29日までAichi Sky Expo（愛知県国際展示場）で開催される「人とくるまのテクノロジー展2026 NAGOYA」に出展する。リアル展示とオンライン展示のハイブリッド開催だ。

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同社は「クルマのユーザーへさらなる豊かさを」をコンセプトに、安心と快適性を高めるボデー関連技術や、電動車の利便性向上・航続距離拡大に貢献する電池・排気系部品の開発の取り組みを紹介する。

展示は「もっと快適に、より安心に」エリアと「もっと遠くへ、より長く」エリアに分ける。

「もっと快適に、より安心に」エリアでは、開発中のロングフロントピラーと細幅フロントピラーを取り上げる。ロングフロントピラーはテーラード溶接と高難度成形技術を組み合わせ、軽量化と部品点数削減を目指すという。細幅フロントピラーは視界を広げつつ、強くて丈夫なフロントピラーの開発に取り組むとしている。

また、フタバドライビングシミュレーター（インパネリインフォースメント）では、インパネリインフォースメント開発の取り組みを紹介し、ドライビングシミュレーターで運転感覚の違いを体験できるとしている。

「もっと遠くへ、より長く」エリアでは、開発中のモジュラーマフラー、統合排気システム、バッテリー側面冷却器を展示する。モジュラーマフラーはバッテリーの大型化に対応し、小型・省スペースな排気系部品の開発を紹介する。統合排気システムは排気系の複数機能を統合した小型排気システムの開発の取り組みを示す。バッテリー側面冷却器は急速充電のニーズを見越した冷却性能の高い側面冷却器の開発技術を紹介する。

展示会の会期は6月17日から6月19日まで。時間は10:00から17:00で、オンライン展示は6月10日から7月1日まで。会場はAichi Sky Expo（愛知県国際展示場）で、小間番号は287だ。

《森脇稔》

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