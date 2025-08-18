ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

メルセデスベンツの次世代ミニバン「ビジョンV」公開、65インチの巨大スクリーンは床下に格納も

メルセデスベンツ「ビジョンV」
  • メルセデスベンツ「ビジョンV」
  • メルセデスベンツ「ビジョンV」
  • メルセデスベンツ「ビジョンV」
  • メルセデスベンツ「ビジョンV」
  • メルセデスベンツ「ビジョンV」
  • メルセデスベンツ「ビジョンV」
  • メルセデスベンツ「ビジョンV」
  • メルセデスベンツ「ビジョンV」

メルセデスベンツは、次世代ミニバンコンセプト『ビジョンV』を14日に開幕した「モントレーカーウィーク2025」で米国初公開した。

ビジョンVは、「プライベートラウンジ」に特化した高級ショーファードリブンリムジンで、最高の快適性と広々とした空間、最大限のエクスクルーシブ性を組み合わせたメルセデスベンツの未来ビジョンを体現している。

伝統的な職人技による素材と超現代的でテクノロジーに精通したデザイン要素を融合し、前例のない没入型デジタル体験を提供する。

メルセデスベンツ「ビジョンV」メルセデスベンツ「ビジョンV」

最大の特徴は、床下に格納された65インチのシネマスクリーンだ。乗客が乗り込みドアが閉まると、バールウッドとナッパレザーでデザインされたコンソールから魔法のようにスクリーンが立ち上がる。透明なスラットを通して、ディスプレイが伸びてプライベートラウンジエリアをコックピットから分離する様子を見ることができる。

4K解像度のシネマスクリーンは、HDR映像技術「ドルビービジョン」により、より豊かな色彩とシャープなコントラストで映像やゲームを表示する。シートに組み込まれたエキサイターを含む42個のスピーカーが音楽を触覚体験に変える。天井と床の7つのプロジェクターが視野を拡張し、サイドウィンドウも追加の「スクリーン」となってデジタル360度体験を創出する。

音楽鑑賞時には、アンビエントライティングが音楽のリズムに合わせて色を変化させ、独特のコクーン効果をさらに高める。65インチシネマスクリーンは、センターコンソールのタッチパッドで操作でき、床から伸縮可能だ。

メルセデスベンツ「ビジョンV」メルセデスベンツ「ビジョンV」

ビジョンVには7つのインタラクティブな「ワールド」があり、その一つであるカラオケ機能は最近大幅にアップデートされた。中国で中国語楽曲が大成功を収めた後、米国展開向けに英語楽曲が追加された。また、シネマティック体験もドルビービジョンによってより没入感のある視覚的に素晴らしいものに進化した。

メルセデスベンツは、プライベート向けMPV「グランドリムジン」の将来モデルとして、『VLE』と『VLS』を展開予定だ。最大8席のVLEは、家族やレジャー向けの柔軟な車両から専用VIPシャトルまで幅広く対応し、VLSは自動車ラグジュアリーに真の偉大さをもたらす独自セグメントを定義する。

2026年から、VLEが新開発のモジュラーでスケーラブルなバンアーキテクチャをベースとした最初のモデルとなり、全く新しい時代の幕開けとなる。このアーキテクチャにより、プライベート向けグランドリムジンと商用トランスポーターの明確な差異化が可能になる。VLSはメルセデスベンツのミニバンを最上位セグメントまで拡張する。

メルセデスベンツ「ビジョンV」メルセデスベンツ「ビジョンV」
《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

メルセデスベンツ コンセプトカー

メルセデスベンツ Vクラス

メルセデスベンツ（Mercedes-Benz）

電気自動車 EV、PHEV、BEV

ミニバン

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES