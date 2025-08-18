ホーム モーターサイクル 新型車 記事

Z世代に人気、ヤマハ『ファッジオ』がまもなく上陸…2025年上期のモーターサイクル記事ベスト5

ヤマハがサプライズ公開した125ccスクーター『Fazzio（ファッジオ）』（大阪モーターサイクルショー2025）
8月19日はバイクの日。そこで、2025年上期に公開された、モータサイクルの記事について、アクセス数を元に独自ポイントでランキング集計しました。期間中、最も注目を集めたのは2025年秋以降に上陸予定の125cc原付2種スクーター、ヤマハ『Fazzio（ファッジオ）』。そのほか「1充電で最大1000km走行可能」電動アシスト自転車から、新型エンジン初搭載のドゥカティまでがランクインしました。


1位） ヤマハ、若者に爆発的人気の“おしゃれ”125ccスクーターをサプライズ公開！日本発売を予告…大阪モーターサイクルショー2025182 Pt.

ヤマハ発動機は、21日に開幕した「大阪モーターサイクルショー2025」で新型の125cc原付2種スクーター『Fazzio（ファッジオ）』をサプライズ初公開した。現時点では「市販予定車」としての参考出品だが、2025年秋以降に発売予定だとしている。
68.9km/リットルの低燃費、独特のデザインで人気





2位） 「絶対にパンクしない」電動アシスト自転車発売へ、1充電で最大1000km走行も96 Pt.

武田産業は、自社ブランド「CHACLE（チャクル）」と太陽誘電の回生アシストシステム「FEREMO（フェリモ）」とのコラボレーションによる、次世代電動アシスト自転車『rafoot（ラフート）』の販売を開始した。
航続距離の秘訣は「FEREMO」の回生アシストシステム





3位） 原付免許で乗れる「110ccのホンダカブ」発表に、SNSでは「扱いやすそう」の声も気になる価格84 Pt.

4月1日に道路交通法が改正され、出力を4.0kW以下に制限した125cc以下の二輪車が、原付免許や普通自動車免許で運転できるようになる。ホンダは生産を終了する50ccの『スーパーカブ』に替わる「新基準原付のカブ」を大阪モーターサイクルショー2025で初公開、SNSでは「ついにこの時がきた」など期待が高まっている。
新基準適合の110cc、その第一号を目指す。





4位） 「変形ロボじゃん」可変カウル装備の新型BMW『R 1300 RT』にファン驚愕72 Pt.

BMWモトラッドは、4月にツーリングモデル『R 1300 RT』の新型を欧州で発表した。SNS上ではその発表に「すごいデザインしてる…」「物凄く好み、気になる」などさまざまな反響が広がっている。
エンジン、シャシーも改良、最注目は空力パーツ





5位） 新型ドゥカティ『パニガーレV2S』日本上陸に「スイングアームアームすげー」「日本じゃ全力は使えない」など驚きの声65 Pt.

ドゥカティはNEWエンジンである「V2」（890cc）を2024年10月に発表。そのV2エンジンを搭載した初のモデルである『パニガーレV2S』がついに日本に上陸した。SNS上では、「パニガーレV2かっこよすぎます!!」などファンの注目を集めている。
車両全体で17kgの軽量化を実現


《大矢根洋》

