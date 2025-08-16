トヨタの新型EV『アーバンクルーザー』をくまなくチェック！…詳細画像記事ベスト5　2025年上期

ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

2025年上期に掲載された［詳細画像］記事について、アクセス数を元にランキング形式で紹介します。詳細画像記事では、注目の車両について細かな車内外の画像と共にお伝えしています。最も注目されたのはトヨタ自動車の新型EV『アーバンクルーザー』に関する記事でした。


1位） 「ヤリスクロス」サイズの新型EV、トヨタ『アーバンクルーザー』をくまなくチェック！［詳細画像］：245 Pt.

トヨタ自動車は、新型EV『アーバンクルーザー』を欧州で発表した。スズキ初のEVとして先に発表された『eビターラ』の兄弟車となる。世界的に人気の『ヤリスクロス』に近いサイズのコンパクトSUVで、EV普及に攻勢をかけるモデルだ。今回は多数の写真ともに、その詳細を紹介していこう。
「アーバンテック」をテーマに開発





2位） スズキ『ジムニーノマド』…インテリアから見る5ドアモデルの真価［詳細画像］：74 Pt.

スズキは、「ジムニー」シリーズ初の5ドアモデル『ジムニーノマド』を4月3日より発売する。ジムニーノマドは、ジムニーシリーズの特長である走破性を維持しつつ、リヤドアの採用やホイールベースの延長などにより、後席の居住性・快適性向上を実現したモデルだ。
機能に徹したデザイン





3位） スバルから新たな冒険の相棒 『フォレスター・ウィルダネス』が登場［詳細記事］：62 Pt.

スバル・オブ・アメリカは、2026年型スバル『フォレスター・ウィルダネス』を発表した。新型は、標準モデルの基盤を保ちながらもオフロード性能を大幅に強化し、アウトドア愛好者に最適な仕様となっている。
タフな印象





4位） スズキ『ソリオバンディット』がアルファード顔に!? 発表間近の改良モデルを先行公開…東京オートサロン2025：60 Pt.

スズキは、1月10日に開幕した「東京オートサロン2025」で、市販予定車の『ソリオ』と『ソリオバンディット』を先行公開した。カスタムカーの祭典の中で、最もおとなしい出展車両とも言える2台だが、特にソリオバンディットの変貌ぶりに注目だ。
スズキ『ソリオ』改良モデルを発売





5位） ホンダの新型『パスポート』がSUV市場に打ち立てる新基準［詳細画像］：59 Pt.

ホンダの北米法人は2026年型で新型の『パスポート』を発表し、販売を開始した。新型パスポートは、デザイン、オフロード性能、走行性能のすべてが進化し、SUV市場に新たな基準を打ち立てる、とホンダ自身は標榜する。
「真のラギッド（頑丈さ）」をテーマ

