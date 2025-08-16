「カッコ良すぎて惚れました」アウディが国内先行展示した新型『e-tron GT』に、ファンの報告続々と

アウディジャパンは、日本に導入予定の改良新型『e-tron GT』シリーズの先行展示を期間限定で開始した。SNSでは、先行展示で実車を見たというファンから「カッコ良すぎて惚れました…」といった声が集まるほど、注目されている。

Audi City銀座では、『RS e-tron GT performance exclusive edition』（ボディカラーはアラビカグレーメタリック）を8月5日から、Audi City日本橋では『S e-tron GT』（ボディカラーはアルコナホワイト）を8月9日から展示している。

改良新型e-tron GTシリーズは、スポーティでハイパフォーマンスな電気自動車用J1 performanceプラットフォームを採用した電動グランツーリスモだ。全面的なアップデートが施された今回のモデルでは、より効率的かつパワフルな電動4輪駆動システムを搭載している。

アウディ『S e-tron GT』

システム最高出力は、ローンチコントロール時で、S e-tron GTが500kW、Audi RS e-tron GT performanceでは680kWを達成。RS e-tron GT performanceは、アウディ史上最もパワフルな市販モデルとなる。

デザイン面では、ワイド&ローのプロポーションに、新たに採用された2次元デザインのフォーリングスや、ブラックマスク上部にボディ同色のペイントストリップを配し、モダンで先鋭的な印象を強調している。

Audi City銀座で展示するRS e-tron GT performance exclusive editionは、世界で299台の限定モデル。エクステリアにAudi exclusiveによるスペシャルボディカラーのアラビカグレーメタリックを採用し、カーボンカモフラージュマットパッケージを配して、力強い走りのイメージを一層際立たせている。

アウディ『RS e-tron GT』

X（旧Twitter）では、「内外装、共にどストライクだｗ」「結構アリです」「カーボンカムフラージュが施されていて速そう」といったデザインを評価するコメントが集まっている。

実際に先行展示を見てきたというファンからは、「e-tron GTカッコ良すぎて惚れました…時が来たら真面目に検討します」「S e-tron GT 見てきた、EVの進化は恐ろしいね」といった声も上がっていた。