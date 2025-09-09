ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

アウディ最強925馬力のスポーツEVにも試乗可能、 「e-tron GT Dynamic Driving Experience」…10月29日から5日間開催

アウディ ジャパンは、高性能EV『RS e-tron GT performance』と『S e-tron GT』を含む最新モデルの試乗イベント「Audi e-tron GT Dynamic Driving Experience」を、10月29日から11月2日の5日間、ポルシェ・エクスペリエンスセンター東京で開催すると発表した。

参加者の募集は9月23日23時59分まで、アウディ ジャパン公式サイトで行う。参加は無料で、最大300組を招待する。

イベントでは、アウディの電気自動車e-tronのフラッグシップモデル「e-tron GT」シリーズの最新モデル2車種を中心に、アウディのハイパフォーマンスモデル各種をサーキットで試乗できる。

RS e-tron GT performanceは、e-tron初のRS performanceモデルでアウディ史上最もパワフルな市販モデル。システム最高出力はローンチコントロール時で680kW（約925hp）を達成している。最高速度は250km/h、0-100km/h加速はわずか2.5秒。

S e-tron GTの最高速度は245km/h、0-100km/h加速は3.4秒（欧州参考値、ローンチコントロール起動時）。2チャンバー/2バルブテクノロジーを採用した新開発のエアサスペンションが、快適性を損なうことなくドライビングダイナミクスを飛躍的に高めている。

イベントでは、この最新電動グランツーリスモ2モデルのほか、7月に発売した『S6 e-tron』、『SQ6 e-tron』、『RS 6 Avant performance』などアウディのハイパフォーマンスモデル8モデルを用意。そのうち好きな5台を選び、サーキットでのスポーツドライビングで各モデルのパフォーマンスを体感できる。

当日会場には、全世界299台のグローバル限定モデルである『RS e-tron GT performance exclusive edition』も特別展示する。さらに、各日クルマに詳しいオピニオンリーダーやモータージャーナリストをスペシャルゲストに迎えたトークショーを実施し、Audi e-tron GTシリーズやアウディの最新モデルの魅力を深掘りする。また、J-WAVEの公開ラジオ収録も予定している。

