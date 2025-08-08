ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ホンダ『アコード』のハンズフリーに試乗、わかったこと…週間・有料会員記事ランキング

7月31日～8月6日に公開された有料会員記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位となったのはホンダ『アコード』に新たに搭載された、自動運転「レベル2＋」ハンズフリー機能の実態に迫る試乗記でした。


1位） 「ハンズオフ」は本当に必要なのか？ 高速での手離し運転を実現したホンダ『アコード』を試乗して感じた「意識の変化」430 Pt.

2025年5月、ホンダ『アコード』の新グレードとなる「e:HEV Honda SENSING 360+」が追加された。ホンダの量販モデルとして初となる、高速道路・自動車専用道におけるハンズオフ機能が搭載されたグレードで、いわゆる自動運転「レベル2＋」に該当する。
上乗せ40万円にその価値はあるか？





2位） FORVIAグループ、最先端テクノロジーを紹介する『 Innovation Days YOKOHAMA』を開催34 Pt.

世界第7位の自動車部品サプライヤーであるフォルシアの日本法人フォルシア・ジャパンは7月10日、開催中だったFORVIA（フォルヴィア）グループの最新技術を展示した『FORVIA Innovation Days YOKOHAMA』を、6年ぶりにメディア向けに公開した。
注目は車両型モックアップ「Saphir（サファイア）」





3位） 日産の経営再建計画「Re:Nissan」、すでに固定費300億円を削減---進捗は順調15 Pt.

日産自動車は7月30日、2025年度第1四半期決算を発表した。合わせてイヴァン・エスピノーサ社長が経営再建計画「Re:Nissan」の進捗について説明した。
工場閉鎖はどうなった？





4位） マツダ、関税影響で営業赤字461億円に…中間配当は25円を実施へ　第1四半期決算14 Pt.

マツダは8月5日、2026年3月期第1四半期（2025年4～6月）の連結決算を発表した。売上高は前年同期比8.8%減の1兆998億円、営業損失は461億円（前年同期は504億円の利益）となった。
関税の影響は？





5位） ボルグワーナー、新世代電動モーターを中国自動車メーカーに供給へ6 Pt.

ボルグワーナーは、中国の大手自動車メーカー（OEM）に新世代電動モーターを供給すると発表した。これは中国のNEV（新エネルギー車）市場における重要な展開となるという。
BEV、HEV含む全NEVに対応


《大矢根洋》

