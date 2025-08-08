ホンダ『アコード』のハンズフリーに試乗、わかったこと…週間・有料会員記事ランキング

7月31日～8月6日に公開された有料会員記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位となったのはホンダ『アコード』に新たに搭載された、自動運転「レベル2＋」ハンズフリー機能の実態に迫る試乗記でした。
2025年5月、ホンダ『アコード』の新グレードとなる「e:HEV Honda SENSING 360+」が追加された。ホンダの量販モデルとして初となる、高速道路・自動車専用道におけるハンズオフ機能が搭載されたグレードで、いわゆる自動運転「レベル2＋」に該当する。
世界第7位の自動車部品サプライヤーであるフォルシアの日本法人フォルシア・ジャパンは7月10日、開催中だったFORVIA（フォルヴィア）グループの最新技術を展示した『FORVIA Innovation Days YOKOHAMA』を、6年ぶりにメディア向けに公開した。
日産自動車は7月30日、2025年度第1四半期決算を発表した。合わせてイヴァン・エスピノーサ社長が経営再建計画「Re:Nissan」の進捗について説明した。
マツダは8月5日、2026年3月期第1四半期（2025年4～6月）の連結決算を発表した。売上高は前年同期比8.8%減の1兆998億円、営業損失は461億円（前年同期は504億円の利益）となった。
ボルグワーナーは、中国の大手自動車メーカー（OEM）に新世代電動モーターを供給すると発表した。これは中国のNEV（新エネルギー車）市場における重要な展開となるという。