フィアットのミニバン『ドブロ』に「メンタ」、日本だけのミントグリーンの特別色…441万円から

ステランティスジャパンは、フィアットのMPV『ドブロ』の限定車「ドブロ メンタ」（100台限定）および「ドブロ マキシ チンクエ メンタ」（150台限定）を、全国のフィアット正規ディーラーで発売した。

【画像】フィアット『ドブロ』の「メンタ」

メーカー希望小売価格は「ドブロ メンタ」が441万円（税込）、「ドブロ マキシ チンクエ メンタ」が449万円（税込）である。

■ミントグリーンの特別色「メンタ」を採用

フィアット『ドブロ』の「メンタ」

今回の限定車は、標準ボディの「ドブロ」とロングボディの「ドブロ マキシ チンクエ」の2モデルに設定された。

最大の特徴は、イタリア語で「ミント」を意味する特別ボディカラー「メンタ」の採用だ。本国カタログモデルにも設定のない専用色で、爽やかなミントグリーンが海辺のドライブや週末のロードトリップにも映える仕上がりとなっている。

フィアット『ドブロ』の「メンタ」

ロングボディ＋5人乗り仕様の「ドブロ マキシ チンクエ」は最大2693リットルの積載量を誇り（標準ボディは最大2126リットル）、レジャー用品やアウトドアギアも余裕をもって積み込める。標準ボディは最小回転半径5.6mという取り回しのよさが特長だ。

■専用装備と走行性能

フィアット『ドブロ』の「メンタ」

エクステリアにはグロスブラック仕上げのサイドレールカバーやテールゲートガーニッシュを採用。フロントバンパー、サイドドアガーニッシュ、リアバンパーはあえて無塗装仕上げとし、機能美とタフな個性を表現している。

また、ドブロとして初めて16インチホイールを装備。フルホイールカバーも車載し、好みに応じて異なるスタイルを楽しめる。

走行面では、エコ・ノーマル・スノー・マッド・サンドの5つの走行モードを持つグリップコントロールと、滑りやすい下り坂での運転をサポートするヒルディセントコントロールを搭載している。