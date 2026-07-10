ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

フィアットのミニバン『ドブロ』に「メンタ」、日本だけのミントグリーンの特別色…441万円から

・フィアット「ドブロ メンタ」（100台限定・441万円）と「ドブロ マキシ チンクエ メンタ」（150台限定・449万円）を全国正規ディーラーで発売。

・特別ボディカラー「メンタ」（イタリア語でミントの意）は本国カタログにもない専用色で、ドブロ初の16インチホイールやグリップコントロール・ヒルディセントコントロールを装備。

フィアット『ドブロ』の「メンタ」
  • フィアット『ドブロ』の「メンタ」
  • フィアット『ドブロ』の「メンタ」
  • フィアット『ドブロ』の「メンタ」
  • フィアット『ドブロ』の「メンタ」
  • フィアット『ドブロ』の「メンタ」
  • フィアット『ドブロ』の「メンタ」
  • フィアット『ドブロ』の「メンタ」
  • フィアット『ドブロ』の「メンタ」

ステランティスジャパンは、フィアットのMPV『ドブロ』の限定車「ドブロ メンタ」（100台限定）および「ドブロ マキシ チンクエ メンタ」（150台限定）を、全国のフィアット正規ディーラーで発売した。

【画像】フィアット『ドブロ』の「メンタ」

メーカー希望小売価格は「ドブロ メンタ」が441万円（税込）、「ドブロ マキシ チンクエ メンタ」が449万円（税込）である。

■ミントグリーンの特別色「メンタ」を採用

フィアット『ドブロ』の「メンタ」フィアット『ドブロ』の「メンタ」

今回の限定車は、標準ボディの「ドブロ」とロングボディの「ドブロ マキシ チンクエ」の2モデルに設定された。

最大の特徴は、イタリア語で「ミント」を意味する特別ボディカラー「メンタ」の採用だ。本国カタログモデルにも設定のない専用色で、爽やかなミントグリーンが海辺のドライブや週末のロードトリップにも映える仕上がりとなっている。

フィアット『ドブロ』の「メンタ」フィアット『ドブロ』の「メンタ」

ロングボディ＋5人乗り仕様の「ドブロ マキシ チンクエ」は最大2693リットルの積載量を誇り（標準ボディは最大2126リットル）、レジャー用品やアウトドアギアも余裕をもって積み込める。標準ボディは最小回転半径5.6mという取り回しのよさが特長だ。

■専用装備と走行性能

フィアット『ドブロ』の「メンタ」フィアット『ドブロ』の「メンタ」

エクステリアにはグロスブラック仕上げのサイドレールカバーやテールゲートガーニッシュを採用。フロントバンパー、サイドドアガーニッシュ、リアバンパーはあえて無塗装仕上げとし、機能美とタフな個性を表現している。

また、ドブロとして初めて16インチホイールを装備。フルホイールカバーも車載し、好みに応じて異なるスタイルを楽しめる。

走行面では、エコ・ノーマル・スノー・マッド・サンドの5つの走行モードを持つグリップコントロールと、滑りやすい下り坂での運転をサポートするヒルディセントコントロールを搭載している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

フィアット ドブロ（Doblo）

フィアット（Fiat）

ステランティス

ミニバン

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews