ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「更にワイドなのエグい」無限の『スーパーワン』カスタム登場にSNS興奮！「ノリノリでやっとるのがイイね」

無限のホンダ『スーパーワン（Super-ONE）』向けカスタムパーツ
  • 無限のホンダ『スーパーワン（Super-ONE）』向けカスタムパーツ
  • 無限のホンダ『スーパーワン（Super-ONE）』向けカスタムパーツ
  • 無限のホンダ『スーパーワン（Super-ONE）』向けカスタムパーツ
  • 無限のホンダ『スーパーワン（Super-ONE）』向けカスタムパーツ
  • 無限のホンダ『スーパーワン（Super-ONE）』向けカスタムパーツ
  • 無限のホンダ『スーパーワン（Super-ONE）』向けカスタムパーツ
  • 無限のホンダ『スーパーワン（Super-ONE）』向けカスタムパーツ
  • 無限のホンダ『スーパーワン（Super-ONE）』向けカスタムパーツ

無限ブランドを展開するM-TECが4月16日、5月下旬に発売予定の新型EV・ホンダ『スーパーワン（Super-ONE）』向けに開発中のカスタムパーツを先行公開した。SNSではその個性的なスタイルに、「かっっっっっこよww」「めちゃくちゃおもろいやん」など注目を集めている。

【画像】無限のホンダ『スーパーワン』向けカスタムパーツ

スーパーワンは、軽EV『N-ONE e:』をベースにホンダらしいFUNを追求したAセグメントコンパクトEVとして開発。グランドコンセプトを「e: Dash BOOSTER」とし、車内での体験を豊かなものにする“多彩な仕掛け”を採用することで、日常の移動を刺激的で気持ちの高ぶる体験へと進化させることを目指した。トレッドを拡幅した専用シャシーを採用し、ブリスターフェンダーによりワイドになったボディは、往年の『シティターボII（通称：ブルドッグ）』を彷彿させると話題となった。

無限のホンダ『スーパーワン（Super-ONE）』向けカスタムパーツ無限のホンダ『スーパーワン（Super-ONE）』向けカスタムパーツ

今回、無限が発表したパーツ群は「スポーツEV＋ONE」をコンセプトに掲げ、スパルタンな見た目と大人の遊び心を両立させたラインアップとなっている。

エアロダイナミクスパーツとしては、無限ロゴを大胆にあしらったフロントアンダースポイラーをはじめ、サイドガーニッシュ、リアアンダースポイラー、エアロボンネットを用意。

さらに車体の側面を張り出させてシルエットに迫力を加えるフロント・リアのオーバーフェンダー、空力解析によって機能性を追求したドライカーボン製の大型テールゲートスポイラー、カーボンドアミラーカバーも開発中だ。

無限のホンダ『スーパーワン（Super-ONE）』向けカスタムパーツ無限のホンダ『スーパーワン（Super-ONE）』向けカスタムパーツ

パフォーマンス系では、専用セッティングを施したパフォーマンスダンパーと、16インチ鍛造アルミホイール「FC5」を設定する。

インテリア・ユーティリティ関連では、コックピットをレーシーに演出するスポーツステアリングホイールやセミバケットシートのほか、スポーツマット、スポーツラゲッジマット、ドアインナープロテクター、スカッフプレート、ハイドロフィリックミラー、ベンチレーテッドバイザーなど実用的なアイテムも幅広く揃える。

各パーツの価格および発売時期については、現時点では未定で、改めて案内するとしている。

無限のホンダ『スーパーワン（Super-ONE）』向けカスタムパーツ無限のホンダ『スーパーワン（Super-ONE）』向けカスタムパーツ

X（旧Twitter）では、「無限スーパーワンかっっっっっこよww」「無限カスタムのスーパーワンめちゃくちゃ良いな…」「スーパーワンの無限仕様めちゃくちゃおもろいやん」「無限仕様のフォグ、いいなぁ」「スーパーワンの無限シート欲しい」「元々ワイドボディなのに更にワイドなのエグい」「フェンダーイカレてておもろい」など、多くのコメントが寄せられ、注目を集めている。

このほか、「無限が久々にノリノリでやっとるのがイイね」「無限エアロやる気ありすぎておもろい」など、無限の“やる気”を感じるといった声も投稿されていた。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ホンダ スーパーワン

無限（M-TEC）

ホンダ（本田技研工業）

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

トピック

口コミ記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES