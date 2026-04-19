「更にワイドなのエグい」無限の『スーパーワン』カスタム登場にSNS興奮！「ノリノリでやっとるのがイイね」

無限ブランドを展開するM-TECが4月16日、5月下旬に発売予定の新型EV・ホンダ『スーパーワン（Super-ONE）』向けに開発中のカスタムパーツを先行公開した。SNSではその個性的なスタイルに、「かっっっっっこよww」「めちゃくちゃおもろいやん」など注目を集めている。

【画像】無限のホンダ『スーパーワン』向けカスタムパーツ

スーパーワンは、軽EV『N-ONE e:』をベースにホンダらしいFUNを追求したAセグメントコンパクトEVとして開発。グランドコンセプトを「e: Dash BOOSTER」とし、車内での体験を豊かなものにする“多彩な仕掛け”を採用することで、日常の移動を刺激的で気持ちの高ぶる体験へと進化させることを目指した。トレッドを拡幅した専用シャシーを採用し、ブリスターフェンダーによりワイドになったボディは、往年の『シティターボII（通称：ブルドッグ）』を彷彿させると話題となった。

無限のホンダ『スーパーワン（Super-ONE）』向けカスタムパーツ

今回、無限が発表したパーツ群は「スポーツEV＋ONE」をコンセプトに掲げ、スパルタンな見た目と大人の遊び心を両立させたラインアップとなっている。

エアロダイナミクスパーツとしては、無限ロゴを大胆にあしらったフロントアンダースポイラーをはじめ、サイドガーニッシュ、リアアンダースポイラー、エアロボンネットを用意。

さらに車体の側面を張り出させてシルエットに迫力を加えるフロント・リアのオーバーフェンダー、空力解析によって機能性を追求したドライカーボン製の大型テールゲートスポイラー、カーボンドアミラーカバーも開発中だ。

無限のホンダ『スーパーワン（Super-ONE）』向けカスタムパーツ

パフォーマンス系では、専用セッティングを施したパフォーマンスダンパーと、16インチ鍛造アルミホイール「FC5」を設定する。

インテリア・ユーティリティ関連では、コックピットをレーシーに演出するスポーツステアリングホイールやセミバケットシートのほか、スポーツマット、スポーツラゲッジマット、ドアインナープロテクター、スカッフプレート、ハイドロフィリックミラー、ベンチレーテッドバイザーなど実用的なアイテムも幅広く揃える。

各パーツの価格および発売時期については、現時点では未定で、改めて案内するとしている。

無限のホンダ『スーパーワン（Super-ONE）』向けカスタムパーツ

X（旧Twitter）では、「無限スーパーワンかっっっっっこよww」「無限カスタムのスーパーワンめちゃくちゃ良いな…」「スーパーワンの無限仕様めちゃくちゃおもろいやん」「無限仕様のフォグ、いいなぁ」「スーパーワンの無限シート欲しい」「元々ワイドボディなのに更にワイドなのエグい」「フェンダーイカレてておもろい」など、多くのコメントが寄せられ、注目を集めている。

このほか、「無限が久々にノリノリでやっとるのがイイね」「無限エアロやる気ありすぎておもろい」など、無限の“やる気”を感じるといった声も投稿されていた。