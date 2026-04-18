無限が“令和のブルドッグ”をカスタム！ ホンダ『スーパーワン』向けカスタムパーツを先行公開

無限ブランドを展開するM-TECが4月16日、同年5月下旬に発売予定の新型EV・ホンダ『スーパーワン（Super-ONE）』向けに開発中のカスタムパーツを先行公開した。

【画像】無限のカスタムパーツを装着したホンダ『スーパーワン』

今回発表されたパーツ群は「スポーツEV＋ONE」をコンセプトに掲げ、スパルタンな見た目と大人の遊び心を両立させたラインアップとなっている。

エアロダイナミクスパーツとしては、無限ロゴを大胆にあしらったフロントアンダースポイラーをはじめ、サイドガーニッシュ、リアアンダースポイラー、エアロボンネットを用意。

無限のホンダ『スーパーワン（Super-ONE）』向けカスタムパーツ

さらに車体の側面を張り出させてシルエットに迫力を加えるフロント・リアのオーバーフェンダー、空力解析によって機能性を追求したドライカーボン製の大型テールゲートスポイラー、カーボンドアミラーカバーも開発中だ。

パフォーマンス系では、専用セッティングを施したパフォーマンスダンパーと、16インチ鍛造アルミホイール「FC5」を設定する。

無限のホンダ『スーパーワン（Super-ONE）』向けカスタムパーツ

インテリア・ユーティリティ関連では、コックピットをレーシーに演出するスポーツステアリングホイールやセミバケットシートのほか、スポーツマット、スポーツラゲッジマット、ドアインナープロテクター、スカッフプレート、ハイドロフィリックミラー、ベンチレーテッドバイザーなど実用的なアイテムも幅広く揃える。

各パーツの価格および発売時期については、現時点では未定で、改めて案内するとしている。

無限のホンダ『スーパーワン（Super-ONE）』向けカスタムパーツ