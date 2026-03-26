無限、ホンダ『ZR-V』向けカスタムパーツを発売、コンセプトは「エモーショナル・アーバン・スポーツ」

無限ブランドを展開するM-TECが3月26日、新型ホンダ『ZR-V』向けの各種カスタムパーツを発表した。全国のホンダカーズおよび無限パーツ取扱店で順次販売が開始される。

【画像】無限のホンダ ZR-V 向けカスタムパーツ

今回のZR-V用無限パーツは「Emotional Urban Sports」をコンセプトに、スタイリングや走行性能といった車の本質にこだわり、アクティブに活動するユーザー向けに無限らしいスポーティさを高めるパーツをラインナップした。

エクステリアでは、「CROSS TOURING」グレード向けに押し出し感のある造形でSUVらしいタフさを強調する「フロントアンダースポイラー」を新設定。希望小売価格は11万円（税込）で、標準装備フロントバンパーより約32mmダウンする。

コンセプトは「エモーショナル・アーバン・スポーツ」、無限が『ZR-V』用19インチホイールやエアロパーツなどを発売

「サイドスポイラー」と「リアアンダースポイラー」には新色の艶消し黒塗装を設定し、スポーツ&ラギッドなスタイリングを演出する。サイドスポイラーは10万4500円（税込）、リアアンダースポイラーは8万8000円（税込）。いずれも真空成型のPPE製だ。

パフォーマンスパーツでは、五角形を基調としたメッシュタイプの19インチアルミホイール「CU20」を新たにラインナップ。幾何学パターンのデザインとガンメタリックカラーがもたらす造形の陰影が足元に重厚感と存在感を与える。サイズは19×8.5Jインセット50で、推奨タイヤサイズは235/45R19。希望小売価格は7万1500円/本（税込）。

コンセプトは「エモーショナル・アーバン・スポーツ」、無限が『ZR-V』用19インチホイールやエアロパーツなどを発売

そのほか、スポーティなデザインと心地よいエキゾーストノートが特徴のスポーツエキゾーストシステム、車体の微振動を減衰し操縦安定性向上を図るパフォーマンスダンパーも引き続き設定している。

また、スタイリングにアクセントを加える各種デカール、排出した空気の逆流を防止し換気効果を高めるベンチレーテッドバイザーやスポーツマットといったスタンダードアイテム、乗降時の汚れや傷を防止するスカッフプレート、ハイドロフィリックLEDミラーといったユーティリティアイテムまで幅広い商品をラインナップする。