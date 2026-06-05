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ハイエースベースのキャンピングカー「ELEMENT」、ドロワー式キッチン搭載の新スタイル登場…関西キャンピングカーフェスティバル2026

・ALFLEXが「ELEMENT」新スタイルを2026年6月6日の関西イベントで初公開する

・MOBIFRAMEシートは20秒でベッド変形し、ISOFIXも備える

・ドロワー式キッチンで屋外調理が可能。6月13日の展示も予定する

ハイエースベースのキャンピングカー「ELEMENT」の新スタイル
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ALFLEXは、6月6日に開幕する「関西キャンピングカーフェスティバル2026」において、キャンピングカー「ELEMENT」の新スタイルを初公開する。

【画像】ハイエースベースのキャンピングカー「ELEMENT」の新スタイル

このトヨタ『ハイエース』ベースのキャンピングカーは、6月13‐14日の「モーターキャンプEXPO2026」でも展示される。

新スタイルは、既存のELEMENTのコンセプト「シンプル＆高機能」を踏まえつつ、装備品をモジュール化して選択できる点を特徴とする。自分に合う一台を長く使うという考え方を打ち出している。

安全性と快適性では、ELEMENTシリーズ共通装備のセカンドシート「MOBIFRAME」を採用する。シート単体で標準ボディは幅120cm×長さ190cm、ワイドボディは幅150cm×長さ190cmのベッドに変形し、ベッド展開は約20秒で完了する。国際基準の安全・強度試験をクリアし、チャイルドシート固定のISOFIXも備える。

また、屋外での調理を想定したドロワー式キッチンを搭載する。ユニットをワンタッチで展開でき、カセットガス対応のツーバーナーコンロ、10Lの清水・排水タンクを備えたシンク＆フォーセットを用意する。

関西キャンピングカーフェスティバル2026は6月6日・7日、会場は神戸ポートアイランド市民広場。モーターキャンプEXPO2026は6月13日・14日、会場は万博記念公園 お祭り広場だ。

《森脇稔》

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