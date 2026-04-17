BMW 3シリーズ、M340iベースの「フローズン・エディション」発売…1109万円から

ビー・エム・ダブリューは、BMW『3シリーズ』のMパフォーマンスモデル「M340i xDrive」をベースにした特別仕様車「FROZEN EDITION（フローズン・エディション）」を発売した。

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セダンとツーリングの2モデルを設定し、全国のBMW正規ディーラーで販売を開始。価格は1109万円からで、納車開始は4月中旬以降を予定している。

■BMWインディビジュアル・フローズン・カラーとカーボン・パーツを採用

特別仕様車の最大の特徴は、BMWインディビジュアル・フローズン・ブラック（メタリック）またはBMWインディビジュアル・フローズン・ピュア・グレー（メタリック）の2色から選べるボディ・カラーだ。

BMW M340i xDriveの「FROZEN EDITION」

内外装には、ヴァーネスカ・レザー ブラック（ブルー・ステッチ付）のシート、19インチMライト・アロイ・ホイール・スタイリング995M、Mカーボン・ファイバー・トリム、BMW M Performanceドア・ミラー・キャップ・カーボン、BMW M Performanceフィラー・キャップ・カーボンなどカーボン・パーツを随所に配置している。

BMW M340i xDriveの「FROZEN EDITION」

さらに、ステアリング・ホイール・ヒーティング、Mスポーツ・シート（フロント）、ガルバニック・フィニッシュ、FROZEN EDITIONオリジナル・バッジ、BMW M Performance Mロゴ・サイド ブラック・ハイグロス、BMW M Performanceモデル・レタリング ブラックなど、特別仕様車ならではの装備を多数採用している。

■高性能エンジンと4輪駆動システムを搭載

ベース・モデルのBMW M340i xDriveおよびM340i xDrive ツーリングは、BMW M社が開発したMパフォーマンス・モデルだ。最高出力285kW／5800rpm、最大トルク500Nm／1800～5000rpmを発揮する3.0L直列6気筒BMWツインパワー・ターボ・ガソリン・エンジンを搭載する。

8速オートマチック・トランスミッション、インテリジェント4輪駆動システムxDrive、電子制御式のMスポーツ・デファレンシャル、アダプティブMサスペンション、バリアブル・スポーツ・ステアリング、Mスポーツ・ブレーキ（レッド・ハイグロス・キャリパー）などを組み合わせ、ダイナミックな走行性能を実現している。

3シリーズは、約50：50の理想的な前後重量配分やスポーティなハンドリング性能、最先端の運転支援システムと安全機能を備え、プレミアム・コンパクト・セグメントのベンチマークとなっているモデルだ。