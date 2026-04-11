ハリアーのラゲッジがここまで進化！ フォーカル×ヘリックスの魅せるオーディオ術［Pro Shop インストール・レビュー］by サウンドステーション クァンタム　前編

フォーカルのユートピアMでクリアかつタイトな音を目指した菅谷さんのトヨタ『ハリアー』。音質と見た目を磨き上げた一台が完成した。

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◆聴いても見ても楽しめる レベルの高いラゲッジカスタムが完成

愛車のハリアーに高音質はもちろんオーディオによるドレスアップ性も取り入れレベルの高いオーディオカーを完成させた。

ラゲッジフロア全面を使ってパワーアンプ×2台、DSP、サブウーファー×2発をバランスよくレイアウトした。

ラゲッジカスタムのイメージカラーとなったのはレッド。ブラックレザーのベースパネルとのコントラストも美しく決まる。

愛車ハリアーのラゲッジスペース全面を使って、パワーアンプをはじめとしたユニットのインストールを実施した菅谷さん。印象的なレッドカラーでコーディネートされたフロアは、フラット構造と複数枚に分かれたプロテクションボードを用いた個性的な作り込みが施されている。

“魅せるオーディオ”を標榜したオーナーは、せっかく厳選したユニットをインストールするのであれば「聴いて良し 見て良し」を目指し、音と視覚の両方で楽しめる仕様を求めた。こうしてラゲッジのカスタムインストールにこだわり、カラーリングからレイアウトまで細かく気を配ったことで、満足度の高い仕上がりを完成させた。

鮮烈なレッドのカラーリングをフロアパネルに採用したのは、パワーアンプにセレクトしたヘリックスのC-FOURに用いられているレッドLEDのイメージに合わせたからだ。周囲を縁取るブラックレザーとのコントラストもオーナーのお気に入り。モノトーンが主体となる各ユニットとのコンビネーションも絶妙だ。さらにラゲッジ奥にパワーアンプ2台とDSP、後方に2発のサブウーファーを配するレイアウトも含め、ユニット配置はオーナー自身がある程度プランしたという力作でもある。

◆ラゲッジの主役は シースルーパネルを備えたヘリックスのアンプ

パワーアンプにはヘリックスのC-FOURを2台用いる。シースルーのトップパネルからはレッドLEDのイルミが目立つ仕様。

調整機能や基本的なサウンドの良さを追求してDSPにはヘリックスのDSP ULTRAをチョイス。フロアにフラットに設置される。

サブウーファーはユートピアMのSUB10WMを2発ステレオで用いる。スピード感ある低域と音の厚みを見事の表現した。

フォーカルのユートピアMのスピーカー群を存分に鳴らし切るため、パワーアンプにはヘリックスのC-FOURを2台用いるシステムデザインとした。特徴的なシースルーのフェイスパネルやLEDイルミを備えたC-FOURは、ドレスアップ的なアピール度も高く、ラゲッジスペースの主役になっている。そもそもオーナーが目指した“魅せるオーディオ”のルーツとなったのもこのユニットで、「シースルーのユニットをかっこよく見せたい」と思ったことが、トランクオーディオに力を入れるきっかけにもなった。

DSPにはヘリックスのDSP ULTRAをチョイス。こちらもラゲッジのフロアにフラットにインストールし、フロアデザインの一部として取り入れている。ブラックのフェイスパネルは、フロアに用いたブラック×レッドのカラーコーディネートにもよくフィットしている。

さらにサブウーファーには、フォーカルのユートピアMシリーズのSUB10WMを2発インストールした。当初は1発組みでスタートしたシステムでも鳴りっぷりに十分満足していたが、「1発でここまで良いなら、ステレオにしたらもっと良いのではないか」と、さらに上を目指して2発組へ進化させた経緯がある。その結果、スピード感、クリアさ、音の厚みが大きく向上し、満足度も一気に高まった。

◆3分割構造のラゲッジで シーンに応じた魅せ方を実現

分割されているプロテクションボードは、サブウーファー部分は個別に設定されている。音抜けの処理もしっかり施されている。

車体のラゲッジにぴたりとフィットするデザインでオーディオボードを製作、鮮烈なレッドの人口スエードも美しく映える。

ユニットのレイアウトを考えて整然としたインストールを実施。バランスを整えるためにショップロゴを加える小技も施す。

フロアパネルを見ると前方、後方左右の3枚のプロテクションボードで構成されているのがわかる、これもオーナーのこだわり。

ラゲッジ構造の特徴のひとつが、フロアに設置したプロテクションボードの分割構成だ。ボードは前方、後方左右の3パートに分割。この構造を採用したのは、パネルをすべて外さなくてもサブウーファーだけを見せられる仕様を目指したからだった。サブウーファー上部のボードには音抜け用のスリットを設けているため、ボードを被せた状態でも十分な低音再生が可能。各部のボードを脱着することで、シーンに応じた“魅せるラゲッジ”を完成させている。

ラゲッジフロアは、先にも紹介した通りレッドの人工スエードを使った鮮烈なフィニッシュを採用。ブラックレザーの縁取りはラゲッジのサイドウォールともぴたりと合い、完成度の高さを物語る。フラットに組まれたラゲッジは、ボードを被せれば実用性も兼ね備える。オーナーが思い描いた“魅せるオーディオ”が、理想的な形で完成した。

オーナーの強い意向から、個性的で質感の高い“魅せるオーディオ”を作り上げたラゲッジスペース。次回の後編では、極上のサウンドを実現したフロントステージについて紹介していく。

土田康弘｜ライター

デジタル音声に関わるエンジニアを経験した後、出版社の編集者に転職。バイク雑誌や4WD雑誌の編集部で勤務した。独立後はカーオーディオ、クルマ、腕時計、モノ系、インテリア、アウトドア関連などのライティングを手がけ、カーオーディオ雑誌の編集長も請け負う。現在もカーオーディオをはじめとしたライティングを中心に活動中。