トヨタ『ノア』『ヴォクシー』一部改良、ハイブリッド車に統一…5月6日発売

トヨタは、ミニバンの『ノア』ならびに『ヴォクシー』を一部改良し、5月6日に発売する。カーボンニュートラルの実現に向けて、ハイブリッド車に統一する。トヨタ・ノア
ノアでは、S-Z（2WD・7人乗り）などでプロジェクター式LEDヘッドランプ（オートレベリング機能付）に加え、LEDターンランプおよびLEDクリアランスランプ（デイライト機能付）を設定する。
また、S-Zにはオプティトロンメーター＋12.3インチTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイを標準装備する。E-Four車ではSNOW EXTRAモードの走行イメージが標準設定となる。トヨタ・ヴォクシー
ヴォクシーでは、S-Z（2WD・7人乗り）でプロジェクター式LEDヘッドランプ（オートレベリング機能付）やLEDターンランプ、LEDクリアランスランプ（デイライト機能付）をメーカーオプションとして用意する。
さらに、S-Zにオプティトロンメーター＋12.3インチTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイを標準装備し、S-Gには7.0インチTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイを標準装備する。E-Four車ではSNOW EXTRAモード走行イメージが標準設定となる。