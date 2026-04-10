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トヨタ『ノア』『ヴォクシー』一部改良、ハイブリッド車に統一…5月6日発売

・トヨタはノアとヴォクシーを一部改良し、5月6日に発売する

・ノアはプロジェクター式LEDヘッドランプやオプティトロンメーターを採用

・ヴォクシーはS-Zで12.3インチTFT、E-FourはSNOW EXTRAモードを標準設定

トヨタ・ノア
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トヨタは、ミニバンの『ノア』ならびに『ヴォクシー』を一部改良し、5月6日に発売する。カーボンニュートラルの実現に向けて、ハイブリッド車に統一する。

【画像】トヨタ『ノア』『ヴォクシー』一部改良

トヨタ・ノアトヨタ・ノア

ノアでは、S-Z（2WD・7人乗り）などでプロジェクター式LEDヘッドランプ（オートレベリング機能付）に加え、LEDターンランプおよびLEDクリアランスランプ（デイライト機能付）を設定する。

また、S-Zにはオプティトロンメーター＋12.3インチTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイを標準装備する。E-Four車ではSNOW EXTRAモードの走行イメージが標準設定となる。

トヨタ・ヴォクシートヨタ・ヴォクシー

ヴォクシーでは、S-Z（2WD・7人乗り）でプロジェクター式LEDヘッドランプ（オートレベリング機能付）やLEDターンランプ、LEDクリアランスランプ（デイライト機能付）をメーカーオプションとして用意する。

さらに、S-Zにオプティトロンメーター＋12.3インチTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイを標準装備し、S-Gには7.0インチTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイを標準装備する。E-Four車ではSNOW EXTRAモード走行イメージが標準設定となる。

《森脇稔》

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