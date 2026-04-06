3列シートの新型テスラ『モデルY L』にSNS興奮！「運命感じてる」「3列シートの迫力すごい」など反響

テスラは、3列シートを備えた6人乗りのミッドサイズSUV『Model Y L（モデルY L）』の注文受付を4月3日から開始した。価格は749万円。すでに店舗での展示も始まっており、SNSでは「外装も内装もカッコいいなー」「三列シートの迫力すごかった」などのコメントで賑わっている。

【画像】テスラ モデルY L

モデルY Lは、ロングの意味のLを掲げ、ホイールベースを3040mmとし、『モデルX』よりも長くした。ボディは全長約180mm、ホイールベースを150mm延長。有効スペースを最大化したとしている。これによりボディサイズは、全長4980mm×全幅1920mm×全高1670mm、ホイールベースは3040mmとなった。

室内はクラス最大級の空間をうたう。2列目シートは独立型キャプテンシートとし、8方向電動調整（最大125度リクライニング）、電動昇降アームレスト（連動調節付き）、ヒーターとベンチレーションも備える。3列目シートは、電動リクライニング、ワンタッチ電動折り畳みに加えて、チャイルドシートにも対応する。

テスラ モデルY L

積載量は最大2539リットルで、6人乗車時でもリアトランクに28インチ＋20インチスーツケース、フランクに20インチスーツケースなどが収納できるとしている。

空力面では、ルーフラインを再設計し、空気抵抗係数（Cd値）を0.216にした。新リアスポイラーによるダウンフォースで高速安定性も向上したとしている。

安全面では、全ての安全機能を標準搭載とし、3列目エアバッグを採用。1、2列目のサイドカーテンと連動して全席を保護するとしている。

パワートレインはデュアルモーターAWDで、0-100km/h加速は5.0秒。航続距離は788km（国土交通省審査値）で、現在販売中の車両で最長としている。アダプティブサスペンションにより走行時の快適性が向上。後席コンフォートモードによる減衰量調整など新たなモードを追加。風切り音11％低減、ロードノイズ4％低減など、細部にわたりアップデートをおこなっている。

テスラ モデルY L

充電や装備では、ワイヤレス充電が最大50W（同時50W＋30W、空冷式）。オーディオは18スピーカー＋1サブウーファーで、自社開発のイマーシブオーディオ空間を実現するとしている。

また、購入に関しては国のCEV補助金（127万円）が適用される可能性があるほか、自治体独自の補助金がある場合もある。納車は大型連休前の4月末からを予定している。

X（旧Twitter）では、「かっこいい！ 2列目と3列目のシート倒せるのいいですね」「テスラ新宿で見てきた 外装も内装もカッコいいなー」「テスラ見に来たら思いのほかよさげで、来週試乗予約入れた」「噂のテスラ モデルY L見に来た！ 確かに3列目でも大人が余裕持って座れる」など、すでに実車を確認したというユーザーの声が多く寄せられ、注目度の高さがうかがえる。

テスラ モデルY L

「日常目線ではありがたいかも」「6人乗りの快適性と機能美のパッケージングがうらやましい」「三列シートの迫力すごかった」など、室内空間の広さと3列シートに大きな期待が寄せられている。

このほかにも、「3列目座った時の足の置き場が若干狭いですが、スピーカー音質も非常にクリアで、かなり良い感じでした」「本気で日本市場をとりにきている印象。全長約5mのサイズ感さえ気にならなければ、相当にお買い得だと思う」「ミニバン悩んでた所に テスラ モデルY L 運命感じてる」といったコメントも寄せられていた。ミニバン人気の高い日本における新たな選択肢として浸透するか、今後の動向に注目だ。