ヤマハとうなぎパイの春華堂コラボがSNSで話題に、「乗り物サブレ」発売に「可愛い～」「間違いなくおいしい」の声

ヤマハ発動機が、銘菓「うなぎパイ」を製造する菓子メーカーの春華堂とコラボし発売した「NORIMONO SABLE（乗り物サブレ）」が話題だ。SNSでは、「可愛い～」「良く出来ておりますなぁ」「間違いなくおいしい」などのコメントが寄せられ、注目を集めている。

【画像】ヤマハ発動機と春華堂がコラボした「NORIMONO SABLE（乗り物サブレ）」

「NORIMONO SABLE（乗り物サブレ）」は、ヤマハ発動機と、楽器メーカーのヤマハ、そして春華堂との合同企画商品。ヤマハ発動機が横浜・みなとみらいで運営する体験型ショールーム「Yamaha E-Ride Base」にて提供し、好評を得ていた「モビリティサブレ」を、顧客からの要望を受けて商品化したものだ。

サブレのデザインには、ヤマハ発動機製品であるオートバイ、スクーター、電動アシスト自転車、ボート、水上バイク、四輪バギー、産業用無人ヘリコプターに加え、ブランド名の漢字表記「山葉」にちなんだ葉っぱ柄の計8種を採用。それぞれのデザインを1枚ずつ、計8枚を1箱に詰め合わせている。

ヤマハ発動機と春華堂の「NORIMONO SABLE（乗り物サブレ）」

本商品の製造元は、ヤマハ発動機と同じく静岡県に本社を構え、浜名湖名産「うなぎパイ」で知られる春華堂。厳選された素材に、うなぎパイと同じ「うなぎ粉」と国産バターを合わせ、さっくり軽やかな食感とまろやかでどこか懐かしい味わいを楽しめる。

本商品は横浜みなとみらいの「Yamaha E-Ride Base」と、静岡県磐田市のヤマハ発動機企業ミュージアム「コミュニケーションプラザ」にて販売する。

また楽器のヤマハからも、本商品と同じ素材を使用し、ピアノやギターなどの楽器をモチーフとした「GAKKI SABLE（楽器サブレ）」が発売。こちらはヤマハミュージック横浜みなとみらい店にて販売される。ヤマハブランドファンなら、両方手にしたい。

楽器をモチーフにしたヤマハ株式会社の「GAKKI SABLE（楽器サブレ）」も

価格は1200円（税込）。

X（旧Twitter）では、「可愛い～」「ほぉー良く出来ておりますなぁ」「前回のサブレが8種類にめっちゃパワーアップしてるし、コミュニケーションプラザとヤマハイーライドベースで買えるの嬉しい」などのコメントが寄せられ話題となっている。

また、楽器サブレも発売となったことで、「春華堂なら間違いなくおいしいだろうしどちらも良いね」「かわいいサブレ YAMAHAで乗り物サブレと楽器サブレがあるならルーターサブレ（？）期待」といったコメントも。

さらにヤマハファン以外からも注目が集まり、「スズキと鳥善が本格カレーを作る一方でヤマハと春華堂はサブレを作っていた」「これに対抗するにはカワサキのロゴ入り瓦せんべいを出すしかないっ！」など、さまざまな反響が寄せられている。

ヤマハ発動機と春華堂がコラボし発売した「NORIMONO SABLE（乗り物サブレ）」