ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

“URBAN TUNED” マツダが奏でた『エチュード』に想いを馳せる【懐かしのカーカタログ】

マツダ・エチュード 当時のカタログ
  • マツダ・エチュード 当時のカタログ
  • マツダ・エチュード 当時のカタログ
  • マツダ・エチュード 当時のカタログ
  • マツダ・エチュード 当時のカタログ
  • マツダ・エチュード 当時のカタログ
  • マツダ・エチュード 当時のカタログ
  • マツダ・エチュード 当時のカタログ
  • マツダ・エチュード 当時のカタログ

プライベートで自分の音楽ライブラリーを整理していて、クリス・レアの『オン・ザ・ビーチ』に“耳”が止まった。複数あるバージョンのうち、やはりミディアムテンポのオリジナルがもっとも心惹かれる。マツダ『エチュード』のCMに使われた曲だからだ。

【画像】マツダ・エチュード 当時のカタログ

1987年1月に登場したエチュードは、当時の5代目『ファミリア』から派生したモデルだった。2400mmのホイールベースはファミリアとは共通ながら、外板はまったくの別物で、専用のボディが与えられていた。ファミリアの3ドアハッチバックより全高は35mm低く、反対に全長は115mm長かった。

マツダ・エチュード 当時のカタログマツダ・エチュード 当時のカタログ

スタイリング上の最大の特徴は、サイドウインドゥをリアハッチのガラスまで繋げてラウンドさせたところ。よく見るとガラスエリア下端にはサイドからリアのノッチにかけてブラックの帯状の部分を設けボディと馴染ませていたり、リアクォーターウインドゥ前後にグラデーションのストライプを入れ、ガラス部分の表情に変化ないしはアクセントをつけていた。

インテリアでは、インパネのデザインなどは基本的にファミリアのそれだったが、メーターナセル左右に振り分けられたスイッチ類などは専用。後席の左右トリム部をライン度させた形状はファミリアにも採用されたもの。ただしインパネの表皮素材、布製天井シーリングはエチュード独自のものだった。

マツダ・エチュード 当時のカタログマツダ・エチュード 当時のカタログ

当初に設定されたのは1.6リットルの4気筒DOHCで、110ps／13.5kg-mのスペック。サスペンションはSSサスとし、低圧ガス封入式ダンパーを採用。タイヤは13インチのほか185／60 R14 82Hサイズが設定され、標準でBS・レグノ、オプションでピレリP600が用意された。

カタログはアメリカ東海岸あたりで撮影されたと思われる写真をメインに構成。TV-CMでは「URBAN TUNED、好きな時間の中にいます」のナレーションが流された。

マツダ・エチュード 当時のカタログマツダ・エチュード 当時のカタログ
《島崎七生人》
島崎七生人

島崎七生人

島崎七生人｜AJAJ会員/モータージャーナリスト 1958年・東京生まれ。大学卒業後、編集制作会社に9年余勤務。雑誌・単行本の編集/執筆/撮影を経験後、1991年よりフリーランスとして活動を開始。以来自動車専門誌ほか、ウェブなどで執筆活動を展開、現在に至る。便宜上ジャーナリストを名乗るも、一般ユーザーの視点でクルマと接し、レポートするスタンスをとっている。

+　続きを読む

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

懐かしのカーカタログ

マツダ

ハッチバック

ネオクラ

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES