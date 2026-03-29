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ブレイズが特定小型原付の4輪モデルを発売へ…3月の新型車記事ベスト5

ブレイズの特定小型原付初の4輪モデル
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  • SPK ミライース tuned by D-SPORT Racing
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  • メルセデスベンツ VLE
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  • メルセデス・マイバッハブランド初のミニバン『VLS』

3月に掲載された新型車の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位はブレイズの特定小型原付初の4輪モデルです。2輪では実績のあるブレイズなので、読者の興味と期待は大きいようです。

【画像全11枚】

2位はダイハツのレース用車両、台数限定です。3位、4位とメルセデスの新型ミニバンが続けてランクインしました。5位は日産『ムラーノ』の情報。日本での販売は終了していましたが、米国製を日本市場に導入します。

1位）ブレイズ、特定小型原付初の4輪モデルを今春発売へ…免許不要で最高速度20km/h
https://response.jp/article/2026/03/06/408302.html

ブレイズは、2026年春ごろに特定小型原動機付自転車として初の4輪モデルとなる新商品を発表する。ブレイズはこれまで、電動モビリティの開発・販売を通じ、累計1万台以上の販売実績と全国700店舗以上の販売網を築いてきた。ブレイズの特定小型原付では初めての4輪モデルとなる。

SPK ミライース tuned by D-SPORT RacingSPK ミライース tuned by D-SPORT Racing

2位）車検対応の5MT・ターボで超軽量710kg！ SPK、レース用ダイハツ『ミライース』の抽選販売を開始、100台限定
https://response.jp/article/2026/03/19/408873.html

SPKは、ダイハツと共同運営するD-SPORTレーシングチームで培ったモータースポーツの知見を反映した車検対応コンプリートカー『ミライース tuned by D-SPORT Racing』（5MT・ターボ仕様）の車両詳細と販売概要を決定し、3月19日より抽選応募受付を開始した。

3位）メルセデスベンツ、新型電動ミニバン『VLE』発表…航続700km超
https://response.jp/article/2026/03/12/408544.html

メルセデスベンツは、新型電動ミニバン『VLE』を発表した。新開発のモジュラー式バンアーキテクチャを採用した初のモデルで、グランドリムジンを完全に再定義する車両となる。

メルセデスベンツ VLEメルセデスベンツ VLE

4位）メルセデス・マイバッハ、ブランド初のミニバン『VLS』予告…比類なき快適性と広さ実現
https://response.jp/article/2026/03/25/409113.html

メルセデスベンツは、メルセデス・マイバッハブランド初のミニバン『VLS』を予告した。最高級グランドリムジンとして、比類なき快適性と真の贅沢体験を後席乗客に提供するという。

米国産：日産ムラーノ米国産：日産ムラーノ

5位）日産、新型SUV『ムラーノ』を日本導入へ　12年ぶり復活
https://response.jp/article/2026/03/17/408782.html

日産自動車は3月17日、米国で生産するSUV『ムラーノ』を日本市場に導入し、2027年初頭より販売を開始すると発表した。2015年の販売終了から約12年ぶりの復活となる。

《高木啓》

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