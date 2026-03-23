「こりゃ売れるぞ！」「使いやすそう」スズキの新型クロスオーバー『SV-7GX』にSNSも注目！ 大阪ショーの反響続々

スズキは「大阪モーターサイクルショー2026」で、Vツインエンジンを搭載するミドルクラスの新型クロスオーバー『SV-7GX』を日本初公開。昨年の「EICMA2025（ミラノショー）」での発表以来、日本導入が期待されているモデルで、SNSでは会場を訪れたファンなどから「写真でみるよりカッコいい！」「こりゃ売れるぞ！」「あとは値段次第…」など、続々と反響が寄せられ話題となっている。

【画像】スズキの新型クロスオーバー『SV-7GX』

SV-7GXは、645cc Vツインエンジンを搭載する『SV650』をベースに、ツーリング性能を高めた新規車種。ベースとなるSV650、さらにコンポーネントを共有する『Vストローム650』は生産終了となっており、これらの実質的な後継モデルとなる。

SV-7GXは、SV650から受け継いだスポーツバイクの鋭い俊敏性と、アドベンチャーツアラーの快適性を融合した1台。アドベンチャータイプでありながら、シート高は795mmとすることで、エントリーユーザーにも適したサイズを実現。

スズキ SV-7GX（大阪モーターサイクルショー2026）

軽量の鋼管トレリスフレームは、バランスの取れた剛性、低重心、スリムなプロポーションを実現し、機敏で思いのままのハンドリングを実現するという。人間工学に基づいた設計で、SV650よりもライダーに近い位置に配置された幅広の740mmテーパードアルミハンドルバーにより、自然なライディングポジションを実現し、疲労の軽減にも貢献する。またアドベンチャーモデルでありながら、足つき性が高いのも注目だ。

電子制御システムS.I.R.S.のほか、ライド・バイ・ワイヤスロットルを採用し、SDMSライディングモード、スズキトラクションコントロールシステム（STCS）、双方向クイックシフターと先進デバイスを盛り込むことで、Vツインエンジンと合わせて応答性に優れた力強い走りを実現した。

コンパクトなデュアルLEDプロジェクターヘッドライトと、その両側のスリムなLEDポジションライトがシャープで独特なフロントエンドの表情を作り出している。大型の4.2インチフルカラーTFTディスプレイは視認性が高く、スズキライドコネクトとスマートフォン連携によりターンバイターンナビゲーションやSNS通話、SNSアプリテキストの着信通知などさまざまな機能を使用することができる。

スズキ SV-7GX（大阪モーターサイクルショー2026）

またアドベンチャーツアラーならではの純正アクセサリーも豊富に用意。25mm高いハイシートや、80mm高くより防風、整流性能を高めるツーリングスクリーン、燃料タンクバッグ、45リットルのプラスチックトップケース、グリップヒーターなどをラインアップする。

カラーは「パールブリリアントホワイト/メタリックトリトンブルー」「パールマットグレージュ」「グラススパークルブラック」の3色で、これら全カラーが大阪モーターサイクルショー2026に展示された。

欧州では2026年後半の発売。日本での展開については言及されていないが、発売するとなれば2027年以降となる可能性が高い。

スズキ SV-7GX（大阪モーターサイクルショー2026）

X（旧Twitter）では、会場を訪れ、跨り試乗を試したユーザーからのコメントが多数寄せられ、注目度の高さがうかがえる。

「SV7GX普通にかっけぇなぁ...重量もそこそこ抑えられてて色味も良いし」

「オンロードツーリングで使いやすそうでしたな。展示車では足つきもNC750Xとそんなに変わらない感じで、小柄な人でも選択肢に入れられそう」

「今回の大阪モーターサイクルショーで一番推しはスズキのSV-7GX。SV650をベースにしたアドベンチャーで、ツーリング、通勤通学などオールマイティに活躍しそう！ スタッフさんに聞いたところハンドガードとリアキャリアは標準装備だそうです！ こりゃ売れるぞ！」

「SV-7GX売れそうだなぁ。足つきい良いアドベンチャーってみんな求めてた気が。SV自体すごい楽しいバイクだし」

「モタサイで一番惹かれたのは SUZUKI SV-7 GX 足つきも良かったし、乗車姿勢もラク、見た目も好み」

「スズキっぽく無いデザインで好印象」

「SV-7GXはいい感じだった。グレージュかなあと思ってたけどいかにもスズキブルーもいいかも」

「めちゃかっこいい 名前がGXなのもポイント高い」

スズキ SV-7GX（大阪モーターサイクルショー2026）

このほか、「SV-7GXの現車をみて跨って、すぽっと嵌まる感じだったので気を良くしたのだけどさてお幾ら万円に成るかと。それが問題なのである」「跨ったけど、めっちゃ良いな。 あとは値段次第…」など、価格が気になるというユーザーも少なくない。

3月27日に開幕する「東京モーターサイクルショー2026」でも注目の一台となることは間違いなさそうだ。